Grab bắt tay với doanh nghiệp cung cấp giải pháp sạc xe điện, tham vọng mở rộng mạng lưới trạm sạc và đổi pin tại Việt Nam

12-12-2025 - 07:09 AM | Doanh nghiệp

Grab Việt Nam hợp tác với Charge+ nhằm mở rộng mạng lưới trạm sạc và đổi pin cho xe điện, tập trung vào tích hợp dữ liệu, phát triển hạ tầng và nâng cao khả năng tiếp cận điểm sạc cho tài xế và người dùng.

Grab Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Charge+, doanh nghiệp cung cấp giải pháp sạc xe điện hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, nhằm phát triển hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin tại Việt Nam. Sự hợp tác hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các điểm sạc cho cả xe ô tô và xe hai bánh dùng điện, trong đó có nhóm tài xế công nghệ – những người có nhu cầu sạc thường xuyên và phụ thuộc nhiều vào thời gian sử dụng xe.

Theo thỏa thuận, Grab và Charge+ sẽ phối hợp ở cấp độ kỹ thuật và công nghệ để phát triển mạng lưới trạm sạc Charge+ tại Việt Nam. Grab sẽ tích hợp API để kết nối và hiển thị thông tin các trạm sạc, trạm đổi pin của Charge+ trên ứng dụng, giúp cải thiện khả năng xử lý giao dịch và cung cấp dữ liệu thời gian thực cho người dùng, trong đó có tài xế. Hai bên cũng tận dụng dữ liệu vận hành và nhu cầu thị trường để nghiên cứu bố trí điểm sạc phù hợp, nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc tại các khu vực đông phương tiện điện hoạt động.

Đại diện Grab cho biết doanh nghiệp đang mở rộng hợp tác để giải quyết các yêu cầu phát sinh từ quá trình chuyển đổi sang sử dụng phương tiện xanh. Charge+ cho biết mục tiêu phát triển 5.000 điểm sạc tại Việt Nam đến năm 2030, bao gồm các trạm tại khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn, khu công nghiệp và dọc theo các tuyến cao tốc. Doanh nghiệp này hiện cũng đang hợp tác với các đối tác khác như Porsche, BMW, Petrolimex, CapitaLand và Ascott.

Nhu cầu về hạ tầng sạc dày và thời gian sạc nhanh vẫn là vấn đề được nhiều tài xế công nghệ quan tâm. Một tài xế cho rằng việc có thêm các điểm sạc dễ tiếp cận sẽ hỗ trợ đáng kể cho hoạt động hằng ngày, giúp duy trì thời gian chạy xe liên tục.

Charge+ hiện vận hành mạng lưới trạm sạc tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng lên 30.000 điểm sạc trong khu vực vào năm 2030 và phát triển tuyến sạc kéo dài từ Singapore đến Hà Nội.


Theo Thuý Hạnh

