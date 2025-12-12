Tìm nhà đầu tư dự án biến bãi rác lớn nhất Thủ đô thành công viên cộng đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa có thông báo mời các nhà đầu tư đăng ký thực hiện thủ tục lựa chọn danh sách ngắn đối với Dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội. Dự án nhằm xử lý rác sinh hoạt hàng ngày, rác tồn lưu tại Khu liên hợp Nam Sơn và bùn thải thoát nước bằng công nghệ đốt phát điện, góp phần cải thiện môi trường khu vực Sóc Sơn, giảm ô nhiễm mùi và phục hồi bãi chôn lấp.

Về quy mô, dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 2.400 tấn/ngày. Hệ thống sấy bùn thải công suất 600 tấn/ngày (150 tấn/ngày sau sấy được đưa vào lò đốt). Xây dựng tuyến đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia và các hạng mục phụ trợ.

Về yêu cầu công nghệ, chủ đầu tư yêu cầu áp dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi, xử lý đồng thời rác sinh hoạt và bùn sau sấy; khí thải, nước thải và chất thải đầu ra phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

Bãi rác Nam Sơn

Dự án được triển khai tại khu phía Bắc Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, diện tích khoảng 12,46 ha.

Xây dựng tuyến đường dây đấu nối từ Nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia, tuyến ống cấp nước thô và các hạng mục phụ trợ.

Các yêu cầu kỹ thuật được đưa ra gồm: Áp dụng công nghệ đốt rác phát điện bằng lò ghi để xử lý rác thải sinh hoạt không phân loại và bùn thải sau khi sấy khô, hiệu suất đốt cao, dễ vận hành, bảo dưỡng. Tro bay sau khi hóa rắn sẽ được chôn lấp tại một vị trí được cơ quan quản lý nhà nước chỉ định hoặc các phương án xử lý khác đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong đó, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo vệ môi trường.

Dự kiến thời gian thực hiện án đến quý IV/2029 có thể vận hành chính thức.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7.531 tỷ đồng. Toàn bộ vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp. Dự án không sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư. UBND TP Hà Nội có trách nhiệm phân luồng đảm bảo nguồn cung cấp chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải thoát nước) để dự án hoạt động theo đúng công suất được phê duyệt và thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của UBND TP Hà Nội.

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) là khu xử lý rác thải lớn nhất ở Hà Nội, được đưa vào sử dụng từ năm 1996, chủ yếu rác ở đây được chôn lấp. Quan sát từ bên ngoài sẽ thấy những ngọn núi rác cao hàng chục mét. Mùi từ bãi rác, nước rỉ rác đã khiến cuộc sống người dân xung quanh bãi rác bị ảnh hưởng nặng nề.

Lãnh đạo TP Hà Nội kỳ vọng, trong 5-7 năm tới sẽ xử lý sạch chỗ rác đã chôn để biến 500ha đất tại khu vực này thành địa điểm phục vụ cộng đồng, người dân.