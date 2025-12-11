Sau 14 năm “đắp chiếu”, Xuân Thiện Ninh Bình chuẩn bị khởi công Khu du lịch gần 5.000 tỷ đồng tại hòn đảo bí mật siêu nhỏ

Ngày 19/12 tới, hơn 200 công trình trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó đáng chú ý là Khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.



Cù Lao Mái Nhà chỉ rộng khoảng 1,2 km², được ví như “hòn đảo bí mật” bởi vẻ đẹp hoang sơ và ít được khai phá trên bản đồ du lịch Việt Nam. Người dân địa phương kể rằng tên gọi Mái Nhà xuất phát từ hình ảnh những khối đá tự nhiên xếp chồng, tạo dáng như mái nhà khi nhìn từ xa – một nét độc đáo hiếm thấy ở khu vực Tây Nguyên.



Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011, giao cho Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình triển khai với quy mô hơn 136 ha (gồm 127 ha đảo và 9,5 ha đất liền). Năm 2020, chủ trương đầu tư được điều chỉnh, nâng tổng mức đầu tư lên 4.998 tỷ đồng và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với các hạng mục đón tiếp, vui chơi giải trí, khách sạn và biệt thự; giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 12/2025 với khu biệt thự và khách sạn cao tầng, cáp treo và nhiều tiện ích khác.



Tuy nhiên, suốt 12 năm kể từ ngày cấp phép, dự án không thể triển khai do vướng mắc lớn về thủ tục giao đất và chuyển đổi đất rừng phòng hộ.

Đến giữa năm 2022, Bộ TN&MT mới xác nhận thủ tục giao đất là đúng quy định, nhưng dự án tiếp tục bị chậm vì một hộ dân không bàn giao mặt bằng, mãi cuối năm 2022 mới hoàn tất di dời.



Sang năm 2023, mặt bằng dự án cơ bản đã “sạch”. UBND huyện Tuy An và Sở TN&MT cũ đã tham mưu để hoàn tất thủ tục giao đất, còn nhà đầu tư khẳng định chỉ chờ được bàn giao đất là có thể khởi công, thời điểm đó cam kết hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12/2025. ﻿

Xuân Thiện Ninh Bình được thành lập từ tháng 12/2005, do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện điều hành trong giai đoạn đầu. Công ty từng nhiều lần tăng vốn điều lệ, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ. Từ mức 1.200 tỷ đồng ban đầu, vốn điều lệ được nâng lên 1.524 tỷ đồng vào năm 2016, sau đó vọt lên 6.000 tỷ vào tháng 7/2020 và đạt 9.000 tỷ đồng vào năm 2022. Cùng với sự gia tăng vốn, cơ cấu sở hữu cũng liên tục thay đổi giữa các thành viên gia đình và đối tác.



Đến tháng 6/2023, Xuân Thiện Ninh Bình có bước chuyển quan trọng khi ông Đinh Văn Tần giữ vị trí Giám đốc, đồng thời nắm 80% vốn, phần còn lại thuộc về bà Phạm Thị Hương. Sau đó, vị trí điều hành được chuyển sang ông Bùi Võ Công (sinh năm 1990) trong bối cảnh vốn điều lệ giảm còn khoảng 8.528 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông vẫn giữ nguyên.﻿