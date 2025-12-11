Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chương Dương Corp dùng nhiều tài sản bảo đảm cho khoản vay 550 tỷ đồng tại ngân hàng

11-12-2025 - 10:21 AM | Doanh nghiệp

Chương Dương Corp đề nghị vay 550 tỷ đồng từ BIDV- chi nhánh Đồng Nai để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc vay vốn lưu động năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh Đồng Nai, nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo đó, tổng hạn mức tín dụng mà Chương Dương Corp đề nghị vay là 550 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay vốn 450 tỷ đồng, còn lại 100 tỷ đồng là hạn mức bảo lãnh.

Để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng, Chương Dương Corp đã cam kết thế chấp nhiều loại tài sản có giá trị, cụ thể như hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV- chi nhánh Đồng Nai giá trị hơn 95 tỷ đồng; quyền sử dụng đất xây dựng trường học tại thửa đất số 662, tờ bản đồ số 3, diện tích 3.149,45 m2; quyền sở hữu 3.686,16 m2 tầng hầm và tầng lửng để xe cùng 276 m2 sàn thương mại tầng trệt thuộc chung cư Tân Hương Tower; quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm khác có diện tích 1.600 m2; quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ diện tích 1.660 m2; cẩu tháp Model QTZ 6012.

Ngoài ra, tài sản thế chấp còn có quyền phải thu tiền khối lượng xây lắp các công trình hiện đang đăng ký vay vốn tại BIDV- chi nhánh Đồng Nai; quyền đòi nợ các khoản phải thu, hàng hóa luân chuyển trong quá trình kinh doanh, quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công xây lắp/hợp đồng kinh doanh thương mại được BIDV cấp tín dụng.

Cuối cùng, Chương Dương Corp còn dùng tài sản thế chấp là các tài sản khác của bên thứ ba được BIDV- chi nhánh Đồng Nai chấp nhận gồm quyền sử dụng đất trồng lúa nước tại các thửa đất số 1233 diện tích 1.914 m2, thửa đất số 1216 diện tích 1.323 m2 và thửa đất số 1217 diện tích 259 m2, đều thuộc tờ bản đồ số 72.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu CDC, trong phiên giao dịch ngày 3/12/2025, cổ đông Đậu Hoàng Linh đã bán ra thành công 170.220 cổ phiếu.

Sau giao dịch, bà Linh giảm sở hữu cổ phiếu CDC từ gần 2,73 triệu cổ phiếu xuống còn gần 2,56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,1667% xuống còn 4,8441% và rời ghế cổ đông lớn tại Chương Dương Corp.

