Thiên Long (TLG) chốt ngày trả cổ tức, nhóm gia đình Chủ tịch Cô Gia Thọ dự kiến nhận 5,15 triệu cổ phiếu mới và 51,5 tỷ đồng tiền mặt

Hiện Thiên Long đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận năm 2025. Ảnh: TLG.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) đã thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với ngày đăng ký cuối cùng 12/12.

Theo nghị quyết, cổ tức năm 2024 được phân phối theo tỷ lệ 10:1, tức mỗi 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Khối lượng phát hành ước tính khoảng 8,78 triệu đơn vị. Đồng thời, doanh nghiệp quyết định tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cp, thời gian chi trả dự kiến vào ngày 26/12. Tổng số tiền chi tạm ứng gần 87,8 tỷ đồng.

Với cơ cấu cổ đông hiện tại, nhóm gia đình Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ là bên hưởng lợi lớn nhất. Ông Thọ trực tiếp sở hữu gần 5,76 triệu cổ phiếu TLG (tỷ lệ 6,56%). tương đương hơn 46,8% vốn.

Các thành viên khác trong gia đình cũng sở hữu từ vài chục nghìn đến hàng triệu cổ phiếu. Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến ông Thọ kiểm soát gần 59% vốn điều lệ của Thiên Long. Sau đợt chia cổ tức lần này, nhóm này dự kiến nhận hơn 5,15 triệu cổ phiếu mới và khoảng 51,5 tỷ đồng tiền mặt.

Nguồn chi trả cổ tức của doanh nghiệp được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với con số tính đến cuối năm 2024 vào khoảng 858 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy quý III ghi nhận doanh thu 1.184 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 75,7 tỷ đồng, giảm 17%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.238 tỷ đồng, tăng gần 11%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, giảm gần 11%.

Với kết quả này, Thiên Long đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận năm 2025. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG chốt phiên 10/12 ở mức 60.800 đồng/cổ phiếu.