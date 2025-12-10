Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về dự án ách tắc, phát sinh phạt 286 tỉ đồng?

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải nêu vướng mắc trong nghĩa vụ đất đai ở Quảng Trị

Ngày 10-12, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đại biểu Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải nêu loạt vướng mắc khiến một số dự án bất động sản của doanh nghiệp chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Viết Hải cho biết lĩnh vực bất động sản nhiều năm đóng góp hơn 40% thu ngân sách tỉnh Quảng Trị, góp phần phát triển đô thị và cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng cách xử lý "chưa tương xứng", gây khó cho nhà đầu tư.

Nêu ví dụ tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside làm chủ đầu tư, ông Hải cho biết đây là doanh nghiệp có pháp lý độc lập, con dấu, hạch toán và nghĩa vụ thuế riêng, dù là công ty con của Tập đoàn Sơn Hải.

Theo hợp đồng ký với cơ quan nhà nước, giá đất tại thời điểm giao đất và chi phí đầu tư hạ tầng tối thiểu phải được điều chỉnh về cùng thời điểm để khấu trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tuy nhiên, cơ quan tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nghĩa vụ tài chính lại chưa điều chỉnh chi phí hạ tầng về đúng thời điểm giao đất, dẫn đến số liệu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất "không sát thực tế". Đại biểu Nguyễn Viết Hải đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành xem xét lại cách tính, bảo đảm đúng nguyên tắc hợp đồng và quy định pháp luật.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cũng cho hay quyết định ngày 14-1-2022 xác định nghĩa vụ tài chính 1.234 tỉ đồng cho diện tích 27,1 ha trong tổng số 36,8 ha dự án. Phần diện tích hơn 9,7 ha còn lại đến nay vẫn chưa được giao. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính là 396 tỉ đồng, nhưng nhà đầu tư đã rót hơn 500 tỉ vào dự án.

Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đều là vốn vay ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối giải ngân vì tỉnh chưa giao đủ đất, khiến tiến độ dự án bị đình trệ.

Theo ông Hải, UBND tỉnh Quảng Bình trước đó từng có văn bản cam kết hoàn thiện kè, bàn giao mặt bằng và giao đất trước 31-12-2025. Nhưng đến nay việc giao đất vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.

Trong thời gian từ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất đến khi tỉnh có văn bản cam kết giao đất, doanh nghiệp phát sinh khoản phạt chậm nộp lên tới 286 tỉ đồng. Công ty Sơn Hải Riverside đang bị cưỡng chế thuế.

"Việc chậm nộp thuế xuất phát từ nguyên nhân khách quan, tỉnh chưa giao đất nên ngân hàng không giải ngân, doanh nghiệp không phải cố tình chây ỳ" - ông Hải nói và đề nghị không áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp này, bởi khi đã bị cưỡng chế thì ngân hàng càng không cho vay để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cũng đề xuất việc giao đất phải thực hiện đồng thời với việc xác định nghĩa vụ tài chính, tránh lặp lại tình trạng như dự án Nam Cầu Dài.

Sở Xây dựng Quảng Trị nói gì? Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Trương Chí Trung - cho biết cơ quan sẽ rà soát lại hợp đồng và các căn cứ pháp lý liên quan. Sở sẽ làm việc với Tập đoàn Sơn Hải và đơn vị giải phóng mặt bằng để xem xét kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.



