Gặp Thủ tướng, Chủ tịch Tập đoàn Intimex lo lắng: Vụ Đông Xuân sắp tới, Việt Nam có thể dư thừa khoảng 4 triệu tấn lúa gạo, giá đi xuống

Sáng 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Tập đoàn Intimex, Chủ tịch Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam đã trình bày một số kiến nghị với Thủ tướng.

Thứ nhất, theo ông Nam, Việt Nam có một nền nông nghiệp đứng top ba trên thế giới. Nếu vào những năm 1980, Việt Nam chưa có mặt hàng nào dù là cà phê, tiêu, các loại trái cây hoa quả và cả lúa gạo nhưng với cơ chế thị trường của Nhà nước mở vào năm 1986, sau 40 năm Việt Nam đứng đầu và người nông dân có đời sống thay đổi rất cơ bản, đặc biệt các vùng Tây Nguyên và các vùng có cây công nghiệp, nông nghiệp.

Ông Nam đặt câu hỏi "Cái gì đã làm nên thành công?" và cho rằng người cày có ruộng và người nông dân được quyền tự quyết trên mảnh đất của mình, cộng với việc chúng ta mở cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu.

Ông Nam cho biết, những năm gần đây, giá nông sản của chúng ta tăng như sầu riêng từ 3-5 lần trên chi phí sản xuất; cà phê, tiêu cũng trên 3 lần và gạo trên 2 lần. Các loại trái cây của chúng ta những năm tới chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Nhưng bây giờ khó xuất khẩu vì nhiễm thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Hiện nay các ban, ngành đang làm rất quyết liệt nhưng ông Nam bày tỏ mong muốn Thủ tướng quan tâm để đẩy nhanh chứ giá nông sản sẽ hạ xuống và ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Vấn đề thứ hai theo ông Nam là một vấn đề rất nóng sắp tới là hạt gạo Việt Nam. Năm nay Việt Nam xuất khẩu được 8 triệu tấn lúa gạo và có khả năng đứng nhì thế giới. Vừa rồi với Philippines, Việt Nam xuất 4 triệu tấn, nhưng 3 tháng nay, Philippines đã khóa cửa và dự kiến đến tháng 1 mở cửa lại cho 300.000 tấn, sau đó lại khóa tiếp.

Theo ông Nam, như vậy vào vụ Đông Xuân sắp tới, Việt Nam có khoảng 4 triệu tấn lúa gạo dư thừa. Với tình hình này, giá lúa gạo có thể xuống và sẽ gặp khó khăn.

Ông Nam kiến nghị Chính phủ làm việc với Chính phủ Philippines để xem xét mở cửa. Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước được mua trữ lúa gạo trong vòng 6 tháng, không cho giá gạo rớt xuống. Và tập trung cho các thị trường Tây Á như Iraq, Syria, các thị trường châu Phi.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Intimex, năm vừa rồi đã ký được hợp đồng chính phủ với Bangladesh, gỡ được một phần khó khăn. Nếu tiếp tục làm được việc này thì rất là tốt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, về xuất khẩu gạo, vừa qua có một số khó khăn liên quan đến thị trường Philippines, nhưng Bộ đã làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu.

Việt Nam hiện có gần 200 thị trường nhập khẩu gạo. Thị phần nhập khẩu gạo thế giới khoảng trên dưới 60 triệu tấn/năm, trong khi Việt Nam xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn/năm. Do đó, không quá lo ngại về vấn đề tại thị trường Philippines, dù vẫn luôn thiện chí hợp tác.

Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp bên cạnh thị trường truyền thống cần quan tâm phát triển các thị trường đã tiếp cận như Đông Nam Á, Châu Phi. Gạo Việt Nam đã được chứng minh là một trong những loại gạo ngon hàng đầu thế giới. Đặc biệt, khi Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành và đưa vào khai thác (dự kiến có sản phẩm từ năm 2025-2026), Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (Intimex Group) thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP.HCM thành lập vào năm 1995 trực thuộc Công ty XNK Intimex (Bộ Công Thương).

Khởi điểm ban đầu là một công ty và ba chi nhánh nhỏ, bao gồm 91 nhân sự, vốn điều lệ 14,4 tỷ đồng, hiện nay, Intimex đã trở thành một Tập đoàn lớn mạnh, là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam ở các lĩnh vực: chế biến, xuất khẩu nông sản (cà phê, hồ tiêu, gạo, hạt điều…); nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, sắt thép; kinh doanh siêu thị và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng… Trong đó, kinh doanh nông sản là thế mạnh của Tập đoàn với cà phê và gạo là 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Theo giới thiệu trên website, Tập đoàn Intimex đã có trên 1.000 lao động, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD/năm và doanh thu hàng năm đạt trên 77.000 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động của Intimex trải dài từ Bắc đến Nam với 9 chi nhánh và 17 đơn vị thành viên mà Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối, trong đó có 1 đơn vị thành viên được thành lập tại Singapore.

Trong lĩnh vực chế biến, Intimex sở hữu 13 nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu chất lượng cao nằm ở các vùng trọng điểm sản xuất cà phê của Tây Nguyên, và các khu vực có vị trí thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam với tổng công suất đạt 750.000 tấn/năm.

Ngoài ra, tập đoàn còn có 2 nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại Bình Dương và Gia Lai công suất 5.800 tấn/năm; 02 nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp với công suất 450.000 tấn/năm; 2 phân xưởng chế biến điều xuất khẩu ở Tây Ninh và Bình Dương; 4 Trung tâm Thương mại tại Đà Nẵng và Nha Trang; 2 nhà máy sản xuất bê tông công suất 2,6 triệu m3/năm và 1 mỏ khai thác đá tại Đà Nẵng công suất 180.000 m3/năm.

Thị trường hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Intimex không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng mạng lưới giao thương ra hầu hết các thị trường lớn trên toàn cầu, đặc biệt là Châu Âu, Mỹ, Tây Á, Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, ASEAN…

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng xây dựng mối quan hệ mua bán lâu dài với hàng trăm doanh nghiệp quốc tế lớn, trong đó có nhiều công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới như Neumann Kaffee Gruppe, Nestlé, JDE, Tchibo, Louis Dreyfus, Volcafe, Marubeni, Mitsui, Itochu, Icona, Sucden, Sucafina, Mercon, RCMA, Ecom, Hyundai, Samsung…