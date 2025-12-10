Ngày 10/12/2025, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons - đơn vị thành viên của Vingroup (VIC) gây chú ý khi công bố kế hoạch tuyển dụng tới 100.000 công nhân. Đây là đợt tuyển dụng lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành.

Con số này vượt xa mặt bằng chung của ngành khi cao gấp khoảng 30 lần tổng nhân sự của Coteccons hiện nay với hơn 3.200 lao động tính đến cuối quý III.

Quy mô đợt tuyển dụng của VinCons lên tới 100.000 lao động, bao gồm nhiều vị trí kỹ thuật và thi công như xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, bê tông, thạch cao, điện, cấp – thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, hàn…

Người lao động sẽ làm việc tại hàng loạt công trình trải dài từ Bắc vào Nam, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh…

Về thu nhập, VinCons cam kết mức lương cạnh tranh lên đến 40 triệu 1 tháng. Ngoài việc được trả đúng hạn 2 lần mỗi tháng, công nhân vẫn được hưởng 100% lương cơ bản kể cả trong thời gian chờ việc.



Về môi trường sống, VinCons cung cấp miễn phí phòng ký túc xá trang bị điều hòa, 3 bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho công nhân; hỗ trợ di chuyển lần đầu đến dự án, di chuyển từ ký túc xá đến địa điểm làm việc…

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, VinCons xác định mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty cũng đặt tầm nhìn vươn ra khu vực, từng bước khẳng định vị thế ngang tầm với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu châu Á.

Thành lập năm 2018, VinCons thi công các đại đô thị mang tính biểu tượng của Vinhomes như Ocean Park 1, 2, 3, Smart City hay Royal Island.

Đến năm 2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, lên 1.000 tỷ đồng. Hiện Vingroup nắm giữ 100% quyền biểu quyết và 73,5% lợi ích kinh tế tại VinCons.



VinCons tiếp tục đảm nhiệm vai trò tổng thầu tại hai siêu dự án là Hạ Long Xanh với tổng mức đầu tư 18 tỷ USD, quy mô 4.100 ha và Vũ Yên trị giá 2,4 tỷ USD trên diện tích 877 ha. Đây đều là những dự án thuộc nhóm lớn nhất thị trường hiện nay, đòi hỏi năng lực tổ chức thi công, quản trị dự án và huy động nguồn lực ở quy mô rất lớn. ﻿