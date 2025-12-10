Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-12-2025 - 08:01 AM | Doanh nghiệp

FPT Telecom trả phí cứng 26 triệu USD/năm để độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, người Thái lãi ngay 18%

Cú bắt tay giữa FPT Telecom và Jasmine International (Thái Lan) trong thương vụ Ngoại hạng Anh 2026-2031 đã chính thức tái định hình thị trường truyền hình trả tiền khu vực.

FPT TELECOM ĐỘC QUYỀN PHÁT SÓNG GIẢI NGOẠI HẠNG ANH TẠI VIỆT NAM

FPT Play (trực thuộc FPT Telecom), nền tảng hiện đang sở hữu hơn 35 triệu tài khoản đăng ký vừa chính thức công bố sở hữu độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 5,5 mùa giải (từ 1/1/2026 đến hết mùa 2030/2031).

Đây là kết quả của hợp tác chiến lược với Jasmine International - tập đoàn Thái Lan đang nắm giữ bản quyền khu vực. Theo mô hình này, doanh nghiệp Thái Lan sở hữu bản quyền gốc, còn FPT Telecom đóng vai trò nhà phân phối độc quyền và khai thác thương mại trên tất cả hạ tầng tại Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định chọn đối tác Việt Nam, Dr. Soraj Asavaprapha - CEO Jasmine International nhấn mạnh: "Nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của thị trường Việt Nam, chúng tôi đã chọn FPT Telecom làm nhà phân phối nội địa với mục tiêu đạt 1,5 triệu thuê bao ngay trong năm đầu tiên."

Ngay sau công bố, FPT Play đã kích hoạt chiến lược thâm nhập thị trường bằng chính sách giá linh hoạt. Đơn vị này chào bán gói Combo Internet - Truyền hình ưu đãi từ 59.000 đồng/tháng cho thuê bao mới và các gói VVIP từ 100.000 đồng.

FPT TELECOM TRẢ ĐỐI TÁC THÁI 26 TRIỆU USD/NĂM

Báo cáo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan ngày 8/12/2025 của Jasmine International cho biết, thông qua công ty con JAS HK, tập đoàn Thái Lan đã đạt thỏa thuận mua độc quyền phát sóng từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho thị trường Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng là hơn 110 triệu USD cho toàn bộ 5,5 mùa giải (tương đương khoảng 2.900 tỷ đồng).

Lộ trình thanh toán giá vốn được phía Jasmine International công bố cho thấy sự ưu đãi đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao. Cụ thể, mức phí bản quyền cho nửa sau mùa giải 2025/2026 chỉ là con số tượng trưng 10 USD .

Tuy nhiên, áp lực tài chính sẽ bắt đầu từ 5 mùa giải chính thức tiếp theo giai đoạn 2026-2031 khi đơn vị này phải thanh toán đều đặn 22 triệu USD mỗi mùa cho ban tổ chức giải đấu tại Anh.

Cấu trúc thương vụ bản quyền Ngoại Hạng Anh giữa Jasmine và FPT Telecom như sau:

Ở chiều phân phối lại, hợp đồng giữa Jasmine International và FPT Telecom quy định rõ hai nghĩa vụ tài chính quan trọng mà đối tác Việt Nam phải thực hiện.

Đầu tiên là khoản phí dịch vụ hàng năm cố định. FPT Telecom cam kết trả cho đối tác Thái Lan khoản phí cứng là 26 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 685 tỷ đồng. Khoản thanh toán này hoàn toàn độc lập với kết quả kinh doanh lãi hay lỗ của nhà đài Việt Nam.

Nghĩa vụ thứ hai là cơ chế chia sẻ doanh thu. Ngoài khoản phí cứng nói trên, FPT Telecom sẽ phải chia sẻ 35% doanh thu cho Jasmine International sau khi đã khấu trừ các chi phí đầu tư liên quan.

Dựa trên cấu trúc giá vốn mua vào và giá bán ra này, tập đoàn Thái Lan ghi nhận mức lãi 4 triệu USD mỗi năm (khoảng 105 tỷ đồng ). Điều này tương đương với biên lợi nhuận gộp khoảng 18% so với giá vốn đầu tư, chưa bao gồm phần chia sẻ doanh thu đầy tiềm năng nếu thị trường Việt Nam tăng trưởng tốt đúng như kỳ vọng.

Không chỉ dừng lại ở hợp đồng bản quyền, hệ sinh thái của tỷ phú Thái Lan còn hưởng lợi thêm thông qua các dịch vụ phụ trợ. Báo cáo cho thấy một hợp đồng trị giá 15 triệu USD (khoảng 395 tỷ đồng ) đã được giao cho công ty liên kết MONO Streaming để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và triển khai hệ thống quản lý thuê bao cho thị trường Việt Nam.

K+ đóng cửa với khoản lỗ lũy kế 5.500 tỷ đồng, Bản quyền Ngoại Hạng Anh đi về đâu?

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

