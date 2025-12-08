K+ chính thức dừng phát sóng từ 1/1/2026, thuê bao còn hạn sử dụng sẽ xử lý ra sao?

Nguồn: kplus.vn

Theo thông báo chính thức vừa được phát đi từ Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu K+ sẽ hoàn toàn ngừng cung cấp tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 01/01/2026. Động thái này chính thức khép lại hành trình 16 năm hiện diện của liên doanh này trên bản đồ truyền thông trong nước.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, VSTV đã kích hoạt cơ chế hoàn tiền đối với các thuê bao đã thanh toán trước cước phí và có thời hạn sử dụng kéo dài sau mốc 31/12/2025. Cụ thể, khách hàng thuộc diện này cần truy cập và gửi yêu cầu tại cổng thông tin điện tử của hãng muộn nhất vào ngày 31/12/2025, với lộ trình xác nhận và chi trả dự kiến hoàn tất ngay trong tháng 01/2026.

Song song đó, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng sẽ duy trì hoạt động để giải quyết khiếu nại và hỗ trợ người dùng đến hết ngày 31/01/2026. Đối với hạ tầng thiết bị như đầu thu và chảo vệ tinh hiện có, doanh nghiệp cho biết người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng để thu xem các kênh quảng bá miễn phí của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các đài địa phương sau thời điểm dịch vụ trả tiền ngắt sóng.

FPT Play tiếp quản "ngai vàng" Ngoại hạng Anh với chính sách giá mới

FPT Play chính thức trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh

Trong khi K+ xác nhận rời thị trường, FPT Telecom đã lập tức công bố FPT Play chính thức trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam trong 5 mùa giải liên tiếp, từ 2026 đến 2031. Thương vụ này được thực hiện thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa FPT Play với Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax, cho phép đơn vị này nắm giữ toàn quyền khai thác trên mọi hạ tầng bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động và trình chiếu công cộng.

Khác với mô hình giá cước phân khúc cao cấp trước đây của K+, FPT Play tiếp cận thị trường bằng chiến lược giá linh hoạt hơn nhằm phổ cập giải đấu. Đơn vị này tung ra gói cước tích hợp Internet và Truyền hình với mức giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng cho dịch vụ nội dung, trong khi các gói VVIP mua lẻ dành cho khách hàng đăng ký sớm có giá khởi điểm từ 100.000 đồng/tháng. Bên cạnh chính sách giá, nhà mạng này cũng cam kết nâng cấp trải nghiệm người dùng thông qua việc phát sóng chuẩn 4K cho nhiều trận đấu và triển khai các tính năng công nghệ mới như cá nhân hóa theo đội bóng, tương tác trực tiếp hay xem lại khoảnh khắc (Jump Back).

Áp lực tài chính và khoản lỗ lũy kế nghìn tỷ

Quyết định rút lui của K+ diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của liên doanh này không mấy khả quan sau hơn một thập kỷ hoạt động. Số liệu từ báo cáo bán niên 2025 của cổ đông chiến lược Canal+ (Pháp) – đơn vị nắm giữ 49% vốn tại VSTV – cho thấy hoạt động kinh doanh tại Việt Nam liên tục gặp khó khăn.

Nguồn: Canal+

Tính đến ngày 30/06/2025, khoản lỗ lũy kế thuộc về cổ đông không kiểm soát (Non-controlling interests - NCI) tại VSTV đã lên tới mức âm 93 triệu Euro. Từ con số này, ước tính tổng lỗ lũy kế của VSTV hiện vào khoảng 5.500 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu hàng năm của đơn vị vẫn duy trì ở ngưỡng trên 1.000 tỷ đồng, song cơ cấu chi phí quá lớn – chủ yếu đến từ phí bản quyền truyền hình đắt đỏ – cộng hưởng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng OTT và vấn nạn vi phạm bản quyền tràn lan đã khiến biên lợi nhuận bị bào mòn nghiêm trọng, dẫn đến quyết định dừng cuộc chơi đầy tiếc nuối này.