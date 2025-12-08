IFRS Pathway Summit 2025: Lộ trình chuyển đổi IFRS toàn diện cho doanh nghiệp Việt

Trước bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC nhằm xây dựng chế độ kế toán doanh nghiệp tiệm cận Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), sự kiện IFRS Pathway Summit 2025 do SAPP Edu phối hợp với Oracle NetSuite Việt Nam và BTM Global Việt Nam tổ chức tại World Trade Center Bình Dương - (BCEC) đã chính thức diễn ra và được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng Zoom, Facebook và YouTube. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng kế toán, giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị trong Khu Công nghiệp VSIP Bình Dương - khu vực đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi chuyển đổi IFRS trong giai đoạn 2025 - 2028.

Mở đầu chương trình, ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) đã giúp các doanh nghiệp cập nhật những thay đổi trong Thông tư 99/2025 mới ban hành, đồng thời phân tích các cơ hội và thách thức khi chuyển đổi IFRS. Ông cũng nhấn mạnh rằng IFRS không chỉ là một bước thay đổi về mặt kỹ thuật báo cáo tài chính, mà là cơ hội để nâng cấp toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp Việt Nam: "Thông tư 99/2025 là bước đi đặt nền móng cho việc chuẩn hóa hệ thống kế toán Việt Nam theo IFRS trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99 là nhằm tạo bước chuyển tiếp để doanh nghiệp bắt đầu làm quen dần với các chuẩn mực quốc tế trước khi tiến tới chuẩn hóa Luật Kế toán."

Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) cập nhật những thay đổi trong Thông tư 99/2025 mới ban hành

Trong phiên tham luận thứ hai, Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam đã cung cấp cho doanh nghiệp một lộ trình chuyển đổi IFRS toàn diện từ chiến lược, nhân sự đến công nghệ. Bà cũng nhấn mạnh rằng, một trong những tác động quan trọng đến doanh nghiệp khi áp dụng IFRS là yếu tố con người: "Khi áp dụng IFRS thì nhu cầu đào tạo của phòng tài chính kế toán và các phòng ban liên quan không chỉ nằm ở việc hạch toán như thế nào, mà là từ việc một người ghi sổ trở thành một ban cố vấn về tài chính cho ban lãnh đạo để đưa ra những quyết định tài chính như thế nào cho phù hợp và kịp thời"

Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Là đơn vị đào tạo IFRS hàng đầu tại Việt Nam, SAPP Edu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa khung năng lực nhân sự. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chuyên gia đào tạo cấp cao, Giám đốc sản phẩm ACCA tại SAPP Edu chia sẻ tại hội nghị: "Nếu doanh nghiệp đã dự định áp dụng IFRS, chúng ta nên dành thời gian và nỗ lực để trang bị cho nhân viên khả năng nhận thức về IFRS để tiết kiệm chi phí cho quá trình chuyển đổi - giúp doanh nghiệp tạo ra những lợi thế cạnh tranh, chứ đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề về tài chính hay kế toán"

Ông Nguyễn Ngọc Hải – Chuyên gia đào tạo cấp cao, Giám đốc sản phẩm ACCA tại SAPP Edu phát biểu tại Hội nghị

Yếu tố công nghệ cũng được xem là một trong những yếu tố quyết định việc thành công khi triển khai IFRS. Ông Đoàn Văn Ngọc – Chuyên gia tư vấn cấp cao từ Oracle NetSuite Việt Nam nhận định: "Một trong những yêu cầu của IFRS là phải ước tính trước những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải trong tương lai. Từ góc nhìn công nghệ, điều này liên quan đến dự báo, tức là liên quan đến trí tuệ nhân tạo và máy học, và nói đến trí tuệ nhân tạo lại liên đến dữ liệu lớn, đến tích hợp, câu chuyện hiệu năng, v.v. Đó chính là vai trò của công nghệ đặt nền móng cho sự tiến hóa của IFRS"

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều chia sẻ từ các chuyên gia ngành tài chính kế toán và doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại VSIP Bình Dương.

Trong phiên thảo luận cuối cùng, các chuyên gia tài chính kế toán đã có cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn về những khúc mắc và bài học thực tiễn trong quá trình áp dụng IFRS tại Việt Nam. Từ những vướng mắc về dữ liệu, hệ thống cho đến năng lực nhân sự triển khai thực tiễn, các diễn giả đều thống nhất rằng yếu tố quyết định không nằm ở độ phức tạp của chuẩn mực, mà ở trình độ và kỹ năng của đội ngũ nhân sự. Khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với IFRS, việc nâng cao tay nghề, chuẩn hóa kiến thức và tăng khả năng ứng dụng thực tiễn trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và bền vững của báo cáo tài chính trong bối cảnh hội nhập.

IFRS Pathway Summit 2025 được xem là một diễn đàn chuyên sâu, với sự đồng hành của Đơn vị tư vấn hàng đầu như KPMG Vietnam, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và các chuyên gia đầu ngành, nhằm cung cấp lộ trình chuyển đổi toàn diện khi áp dụng IFRS tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo IFRS tại SAPP Edu tại: https://sapp.edu.vn/certifr-lap-bctc-chuan-ifrs/