Hà Tĩnh đứng số 1 Bắc Trung Bộ: VinFast lập kỳ tích 7 tháng đưa kinh tế tỉnh tăng trưởng 8,78%

Theo thông tin trên Báo Hà Tĩnh, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh ước đạt 8,78%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast là nhân tố quan trọng đưa tăng trưởng của tỉnh đạt 8,78%.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khởi công vào ngày 29/06/2025 tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án, là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.



Nhà máy có tổng diện tích 360.000 m2, bao gồm các phân khu chức năng chính là xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, kho Logistics cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, một cụm nhà máy phụ trợ có tổng diện tích 240.000 m2 cũng đang được xây dựng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong các năm tiếp theo.﻿

Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm, tương đương với tốc độ xuất xưởng trung bình 35 xe mỗi giờ. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong giai đoạn đầu, để tối ưu dây chuyền sản xuất, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và một số mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển.

Theo thông báo từ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cho biết trong đợt tuyển dụng cuối năm, nhà máy tuyển dụng 2.500 lao động nhu cầu nhân sự đa dạng, từ tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân vận hành. Thu nhập bình quân được công bố dao động trong khoảng 10–18 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất ô tô điện, Nhà máy pin VINES Vũng Áng đang trong giai đoạn vận hành giai đoạn I, có quy mô 8 ha và công suất 100.000 pack pin/năm, với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Một dự án hỗ trợ quan trọng khác là Nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ô tô điện, có quy mô lên tới 132 ha và vốn đầu tư 21.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027.

Trong 6 dự án đăng ký tổ chức khởi công, khởi động đồng loạt vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội XIV của Đảng của tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Vingroup đăng ký tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng gồm: Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha; Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí), tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha; Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, cung cấp điện năng 1.053,3 GWh/năm, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 1.322 GWh/năm.

Các dự án đang được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan. Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành rà soát kỹ thủ tục, hướng dẫn từng bước nhằm hỗ trợ tối đa chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện khởi động dự án theo đúng quy định. Cùng đó, triển khai khẩn trương công tác GPMB, rà soát quỹ đất nhằm tạo mặt bằng sạch, sẵn sàng cho ngày 19/12 tới.