Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị

Hệ sinh thái Vingroup đang đầu tư và đề xuất đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn tại hai quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Hà Tĩnh (quê nội) và Hải Phòng (quê ngoại) với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất ô tô, năng lượng, cảng biển cho đến bất động sản đô thị.

Quê nội Hà Tĩnh

Các dự án tại Hà Tĩnh tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất ô tô điện, pin, và thép, song song với việc phát triển hạ tầng cảng biển và khu công nghiệp.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có quy mô 36 ha, công suất đạt 200.000 xe/năm và tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng, dự án này được khởi công vào tháng 6/2025.

Theo thông báo từ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cho biếttrong đợt tuyển dụng cuối năm, nhà máy tuyển dụng 2.500 lao động nhu cầu nhân sự đa dạng, từ tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân vận hành. Thu nhập bình quân được công bố dao động trong khoảng 10–18 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí.

Doanh nghiệp cung cấp ký túc xá miễn phí 100% cho lao động ở xa, xe đưa đón tuyến Hà Tĩnh – Quảng Bình và các khoản trợ cấp ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở, cùng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất ô tô điện, Nhà máy pin VINES Vũng Áng đang trong giai đoạn vận hành giai đoạn I, có quy mô 8 ha và công suất 100.000 pack pin/năm, với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Một dự án hỗ trợ quan trọng khác là Nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ô tô điện, có quy mô lên tới 132 ha và vốn đầu tư 21.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027.

Trong lĩnh vực công nghiệp nặng, dự án nhà máy thép của VinMetal với công suất 5 triệu tấn/năm. Ngày 6/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup đang nghiên cứu đầu tư và thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với nhà máy sản xuất thép, đề nghị hoàn tất lựa chọn khu vực dự kiến xây dựng nhà máy thép trước ngày 30/11/2025, yêu cầu cấp Giấy CNĐKĐT trước 10/12, tổ chức lễ khởi động vào ngày 19/12.

Về Hạ tầng và Đô thị, Khu công nghiệp Vũng Áng có quy mô lớn 965 ha, với vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng, đã được khởi công trong tháng 8/2025.

Bến cảng quốc tế Sơn Dương có công suất dự kiến từ 9,04 đến 11,3 triệu tấn/năm và vốn đầu tư 8.800 tỷ đồng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh là nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác quý 2/2028.

Một góc cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) (Ảnh: VTC News)

Về mảng đô thị, Khu phức hợp Vinhomes Hà Tĩnh (5,7 ha) đã được hoàn thành vào năm 2016, và Vinhomes New Center Hà Tĩnh (1,95 ha) đã hoàn thành vào năm 2019. Ngoài ra, còn có Khu đô thị mới Kỳ Trinh với quy mô hơn 84 ha.

Quê ngoại Hải Phòng

Hải Phòng là nơi đầu tiên VinFast đặt nhà máy sản xuất. Tổ hợp sản xuất VinFast Hải Phòng đã hoạt động từ năm 2019. Tổ hợp này có quy mô 335 ha, công suất đạt 500.000 xe ô tô và 1 triệu xe máy điện/năm, với vốn đầu tư khổng lồ hơn 178.000 tỷ đồng.

Trong đợt cuối năm, ﻿nhà máy VinFast tại Hải Phòng cũng công bố đợt tuyển dụng 2.000 công nhân cho các vị trí sản xuất, lắp ráp, thợ sơn/hàn, bảo trì và logistics.

Chính sách đãi ngộ tại Hải Phòng có cấu trúc khác, bao gồm: Lương cứng 9,7 triệu đồng/tháng, thưởng KPI từ 1,5 triệu – 3 triệu đồng/tháng, trợ cấp nhà ở 1,5 triệu đồng/tháng và trợ cấp thu hút 500.000 đồng/tháng.

Trong lĩnh vực năng lượng, Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng có quy mô 100 ha và công suất 4.800 MW, với vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án này khởi công vào tháng 9/2025.

Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn I), có quy mô 227 ha và vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, cũng đã khởi công trong tháng 9/2025.

Về hạ tầng logistics, mới đây, Vingroup đã trình báo cáo xin ý kiến đánh giá tác động môi trường đối với Dự án Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn , một trong những dự án hạ tầng – logistics có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến hiện tại.

Dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn có quy mô 4.394 ha, công suất 2,2 triệu TEUs/năm, và tổng vốn đầu tư lên tới hơn 14 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự án được chia làm ba giai đoạn đầu tư trọng điểm. Giai đoạn 2027–2030, nhà đầu tư sẽ rót khoảng 29.100 tỷ đồng để xây dựng hai cầu cảng dài tổng cộng 900 m cùng hệ thống hậu phương cảng; đồng thời phát triển hạ tầng trung tâm logistics trên diện tích 536 ha và khoảng 3,9 km đường trục kết nối dùng chung.

Về các dự án Đô thị và Du lịch, Hải Phòng chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của các khu đô thị cao cấp và khu vui chơi giải trí. Vinhomes Imperia (18,5 ha) đã được hoàn thành và bàn giao từ năm 2018, và Vinhomes Marina (hơn 49 ha), với vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng, đã hoàn thành và bàn giao từ năm 2021.

Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên có quy mô lớn nhất (877 ha) với vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng, đã bắt đầu xây dựng từ quý 4/2023. Tháng 7/2025, Vinpearl chính thức khai trương VinWonders Vũ Yên - Công viên giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc.

Dự án khu đô thị Vinhomes Golden City (hơn 240 ha), với vốn đầu tư khủng 23.000 tỷ đồng, đã khởi công trong năm 2025. Dự án NOXH Happy Home Tràng Cát (hơn 28 ha), vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 1/2024 với và được mở bán ngay trong tháng 8/2025.