Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán 49,7 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 463/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/1/2025).



Theo đó, HHV triển khai chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 6-27/1/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6-23/1/2026.

Nếu đợt phát hành thành công, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.974,3 tỷ đồng lên gần 5.472 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến thu về khoảng hơn 497,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

Nguồn: HHV

Được biết, Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.

Được biết, HHV không sở hữu cổ phần nào tại Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước đợt chào bán này. Theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 26/12/2024, HHV nhận chuyển nhượng 39,14 triệu cổ phần, tương đương sở hữu 38% vốn tại Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Đối tác chuyển nhượng là công ty mẹ của HHV - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam (ICV) có vốn điều lệ 829,8 tỷ đồng. Trước khi thực hiện giao dịch, HHV sở hữu 2,11% vốn điều lệ ACV.

Được biết, ngày 28/06/2024, HHV và Tập đoàn Đèo Cả ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2806/2024/CNCP-ICV kèm phụ lục hợp đồng số 01-PLHD/2806/2024/CNCP-ICV ngày 25/12/2024 và Phụ lục hợp đồng số 02-PLHD/2806/2024/CNCP-ICV ngày 30/04/2025. Theo đó, HHV nhận chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phần, qua đó tăng sở hữu lên mức 15,37% vốn ICV.

Trong diễn biến mới đây, HHV công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thống nhất thông qua phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Hạ tầng Đô thị Đèo Cả.

Theo đó, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ nâng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu tại Hạ tầng Đô thị Đèo Cả từ 8% lên 17,8% (tính trên tổng số vốn điều lệ sau khi đơn vị này hoàn tất kế hoạch tăng vốn).

Giá trị vốn góp bổ sung trong đợt này dự kiến là 790 tỷ đồng, các đợt góp vốn tiếp theo sẽ được xác định theo phương án tăng vốn được doanh nghiệp đầu tư phê duyệt.

HHV cho biết sẽ tăng tỷ lệ sở hữu thông qua các hình thức góp vốn hợp pháp theo quy định pháp luật và phù hợp với kế hoạch tăng vốn điều lệ của Hạ tầng Đô thị Đèo Cả. Nguồn vốn dùng để góp thêm bao gồm: vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.



