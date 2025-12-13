Tàu "Hoa Phượng Đỏ" là đoàn tàu hạng sang, hiện đại chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng, thuộc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, với thiết kế mang đậm bản sắc Hải Phòng, phục vụ nhu cầu di chuyển và trải nghiệm du lịch đường sắt mới mẻ, thu hút lượng lớn hành khách và doanh thu lớn sau 7 tháng hoạt động (từ tháng 5/2025).

Theo Báo Hải Phòng, chỉ sau 7 tháng vận hành, tàu đã phục vụ gần 841.000 lượt khách, thực hiện 1.712 chuyến và mang về gần 102 tỷ đồng doanh thu. Con số này cho thấy sức hút đặc biệt của tuyến tàu dài hơn 100km nhưng được đánh giá có tiện nghi “sang như máy bay thương gia”.

Thông tin từ Công Luận, dù mới xuất hiện từ tháng 5/2025, tàu Hoa Phượng Đỏ nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ thiết kế nổi bật, nhiều tiện ích vượt trội và hướng đến trải nghiệm du lịch đường sắt chất lượng cao – xu hướng đang được ngành đường sắt Việt Nam thúc đẩy. Lượng khách trung bình mỗi tháng đạt hơn 100.000 lượt, riêng mùa cao điểm hè từ tháng 5 đến tháng 8 luôn vượt 134.000 lượt.

Tàu gồm 20 toa, trong đó có 2 toa VIP thiết kế theo phong cách Đông Dương, mang cảm giác sang trọng với ghế sofa, bàn bar, đèn trang trí, không gian riêng tư và thậm chí có các buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ tùy thời điểm.

Các toa phổ thông và hạng nhất cũng được đánh giá cao với nhiều cải tiến vượt trội so với tàu truyền thống: ghế xoay 180 độ, không còn tình trạng ngồi ngược chiều; khoang rộng rãi; màn hình LED hiện thị thông tin hành trình; wifi miễn phí; ổ cắm điện gần mỗi ghế; khu vệ sinh mới, sạch và tiện nghi.



﻿Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhận định trên Nhân Dân: “Hoa Phượng Đỏ không đơn giản là một đoàn tàu, mà là mô hình trải nghiệm du lịch đường sắt cao cấp. Đây là hướng phát triển mà chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra tiêu chuẩn mới cho du lịch bằng tàu hỏa tại Việt Nam” .