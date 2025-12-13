Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC Faros bỏ ngành tắm hơi, massage

13-12-2025 - 08:54 AM | Doanh nghiệp

FLC Faros bỏ ngành tắm hơi, massage

FLC Faros, thuộc hệ sinh thái FLC nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết, vừa bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là bà Phạm Tú Anh thay ông Đào Danh Ngọc. Bà Tú Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

FLC Faros, thuộc hệ sinh thái FLC nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết, vừa có công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Một ngành cũ ở đăng ký là Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (mã 9610) đã không còn. Một ngành tương tự mới xuất hiện là Dịch vụ spa và xông hơi (mã 9623).

Tức là hoạt động massage không còn xuất hiện trong các ngành nghề hoạt động của FLC Faros.

﻿Một số thay đổi khác của FLC Faros lần này là đổi mã một số ngành, tách ngành (sản xuất điện mã 3511 thành Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo Mã 3511 và Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Mã 3512).

Thay đổi này của FLC Faros cũng tương tự như một số đơn vị nổi tiếng khác cũng bỏ ngành massage như Vingroup và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản.﻿

Hương Trần Kiều Dung - Nữ phó tướng của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC tái xuất

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp nhà nước giải thể 11 đơn vị và công ty con

Một doanh nghiệp nhà nước giải thể 11 đơn vị và công ty con Nổi bật

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn

Vừa chi 900 tỷ ôm trọn lô, 6 đại gia "tạm lỗ" gần 100 tỷ khi cổ phiếu bất ngờ giảm sàn Nổi bật

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn

22:35 , 12/12/2025
Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng

21:41 , 12/12/2025
CT Group bắt tay với trường đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

CT Group bắt tay với trường đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

21:30 , 12/12/2025
Thuế TP.HCM thông báo nóng

Thuế TP.HCM thông báo nóng

19:18 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên