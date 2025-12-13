FLC Faros bỏ ngành tắm hơi, massage
FLC Faros, thuộc hệ sinh thái FLC nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết, vừa bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là bà Phạm Tú Anh thay ông Đào Danh Ngọc. Bà Tú Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.
FLC Faros, thuộc hệ sinh thái FLC nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết, vừa có công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Một ngành cũ ở đăng ký là Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (mã 9610) đã không còn. Một ngành tương tự mới xuất hiện là Dịch vụ spa và xông hơi (mã 9623).
Tức là hoạt động massage không còn xuất hiện trong các ngành nghề hoạt động của FLC Faros.
Một số thay đổi khác của FLC Faros lần này là đổi mã một số ngành, tách ngành (sản xuất điện mã 3511 thành Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo Mã 3511 và Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Mã 3512).
Thay đổi này của FLC Faros cũng tương tự như một số đơn vị nổi tiếng khác cũng bỏ ngành massage như Vingroup và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản.
