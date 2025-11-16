Sau ĐHĐCĐ bất thường lần 2, FLC công bố tổ chức Roadshow tại Hàn Quốc

Trong tháng 3/2026, Tập đoàn FLC sẽ chính thức tổ chức Roadshow quy mô lớn tại Hàn Quốc. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại – du lịch, mà còn là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Tập đoàn.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp, quỹ tài chính và tổ chức xúc tiến thương mại – du lịch của hai quốc gia. Tại Roadshow, FLC sẽ giới thiệu hệ sinh thái gồm bất động sản – nghỉ dưỡng – sân golf – hàng không, mang đến bức tranh tổng thể về tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.﻿

Việc lựa chọn Hàn Quốc được đánh giá là bước đi chiến lược khi thị trường này luôn nằm trong nhóm khách quốc tế dẫn đầu đến Việt Nam, đặc biệt với nhu cầu tăng mạnh về golf, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch kết hợp đầu tư.﻿

Sự kiện tại Hàn Quốc lần này cũng nối tiếp chuỗi Roadshow quốc tế mà FLC đã từng tổ chức thành công tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore…﻿

Trước đó, ngày 11/11, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2.﻿

Tại đại hội, lãnh đạo FLC đã báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu mảng bất động sản của FLC đạt gần 1.800 tỷ đồng, trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng.

Lãnh đạo FLC cho biết, bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Một số dự án nổi bật như Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc đã được cấp phép xây dựng từ tháng 3/2025, mở bán từ tháng 6 và dự kiến bàn giao sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas có quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Tính đến hết tháng 9/2025, FLC đã bàn giao 2.301 trên tổng số 3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.

Song song với các hoạt động đầu tư và phát triển dự án, FLC cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, tập trung nghiên cứu và triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương khác.

Về tài chính, FLC cho biết đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý II/2026. Đây được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban điều hành trong tiến trình tái cấu trúc.

Cùng với đó, tập đoàn đẩy mạnh hợp tác đầu tư, mua bán – sáp nhập (M&A) với các dự án có pháp lý rõ ràng và tiềm năng cao nhưng hạn chế về nguồn lực, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh mảng bất động sản, lĩnh vực khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận kết tổng doanh thu 441 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc, Trung Quốc, hướng tới doanh thu gần 700 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong định hướng 2025–2026, FLC cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có tính pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai... Song song đó, tập đoàn cũng xúc tiến nghiên cứu phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác, hướng đến mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán hợp lý, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội. Doanh số mảng bất động sản trong giai đoạn 2025–2026 được ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Công tác tái cấu trúc tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, định giá lại tài sản và mở rộng hạn mức tín dụng, tạo cơ sở cho việc giảm áp lực nợ vay, duy trì thanh khoản ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn. Toàn bộ quá trình tái cấu trúc được triển khai song hành với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất quản trị và minh bạch hóa hoạt động nội bộ.

Đồng thời, ﻿ĐHĐCĐ FLC đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm của các cá nhân này.

Ban Kiểm soát cũng có biến động nhân sự khi ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên của ông Nguyễn Xuân Hòa.

3 Thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Còn Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là bà Trần Thị Đoan. Tất cả đều không sở hữu cổ phần FLC.

Như vậy, HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên bao gồm: ông Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT và các thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. BKS mới sẽ gồm ba thành viên: ông Bùi Phạm Minh Điệp, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Trần Thị Đoan.