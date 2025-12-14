Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Ông lớn' Nhật Bản Daikin thâu tóm công ty Việt 20 năm tuổi, đối tác của Vingroup, Sun Group, Novaland

14-12-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

'Ông lớn' Nhật Bản Daikin thâu tóm công ty Việt 20 năm tuổi, đối tác của Vingroup, Sun Group, Novaland

Thông qua công ty con tại Việt Nam, tập đoàn Nhật Bản vừa ký thỏa thuận mua lại 1 công ty Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp công nghệ và quản lý năng lượng tòa nhà.

Theo thông cáo từ Daikin Industries ngày 12/12/2025, tập đoàn này đã ký thỏa thuận mua lại Công ty Anh Nguyên - đơn vị tích hợp hệ thống tòa nhà có trụ sở tại TP.HCM.

Thương vụ được thực hiện qua pháp nhân Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Vietnam (tiền thân là Công ty Cổ phần Việt Kim), dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý vào quý 1 năm tài chính 2026, chi tiết giá trị thương vụ chưa được công bố.

Về phía đơn vị được mua lại, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Anh Nguyên được thành lập từ năm 2006, có trụ sở chính tại TP.HCM và hiện do ông Nguyễn Thanh Thái điều hành. Đây là đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), điện nhẹ (ELV) và an ninh.

Theo dữ liệu công bố, Anh Nguyên đã triển khai thành công hàng trăm dự án tại Việt Nam và quốc tế, trở thành đối tác của hơn 100 khách hàng lớn bao gồm các tập đoàn bất động sản và tổng thầu xây dựng như Vingroup, Sun Group, Novaland, Capitaland, Keppel Land...

Bên cạnh mảng cốt lõi là BMS, doanh nghiệp này còn sở hữu năng lực kỹ thuật chuyên sâu ở các giải pháp ngách như hệ thống điều khiển phòng khách sạn thông minh (Smart Guestroom Control - Inncom) và báo cháy, tập trung mạnh vào phân khúc nhà máy và khách sạn, resort cao cấp.

Bối cảnh thương vụ diễn ra khi mức tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam đang tăng. Với cam kết Net Zero vào năm 2050 và các chính sách về sử dụng năng lượng hiệu quả (VNEEP3), thị trường đang chuyển dịch từ mua sắm thiết bị sang các giải pháp quản lý. Theo số liệu từ Daikin, hệ thống HVAC (điều hòa không khí và thông gió) chiếm khoảng 50% tổng năng lượng tiêu thụ của một tòa nhà.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Daikin Vietnam sẽ tích hợp hệ thống điều hòa không khí (HVAC) với hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) của Anh Nguyên. Daikin chuyển sang mô hình cung cấp giải pháp trọn gói "One-Stop Solution". Việc kết hợp công nghệ Inverter/VRV và hệ thống BMS nhằm mục tiêu giảm từ 15-25% mức tiêu thụ năng lượng tại các tòa nhà.

Về vận hành, việc hợp nhất này quy trách nhiệm về một đầu mối từ thiết kế, thi công đến hậu mãi, giúp hạn chế các vấn đề kỹ thuật giữa nhà thầu cơ điện lạnh và nhà thầu hệ thống điều khiển. Daikin cũng dự kiến triển khai các dịch vụ bảo trì dự đoán, giám sát từ xa và mở rộng kiểm soát sang các hệ thống khác như chiếu sáng, bơm và quạt.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tàu sang chảnh '5 sao' Hà Nội - Hải Phòng đem về bao nhiêu tiền cho Công ty Vận tải Đường sắt sau 7 tháng đi vào hoạt động?

Tàu sang chảnh '5 sao' Hà Nội - Hải Phòng đem về bao nhiêu tiền cho Công ty Vận tải Đường sắt sau 7 tháng đi vào hoạt động? Nổi bật

Đằng sau biến động lớn của Quốc Cường Gia Lai

Đằng sau biến động lớn của Quốc Cường Gia Lai Nổi bật

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc đã ký hợp tác với Hà Nội để xây metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ, muốn đầu tư vào Quảng Trị

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc đã ký hợp tác với Hà Nội để xây metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ, muốn đầu tư vào Quảng Trị

00:03 , 14/12/2025
Logo FLC trở lại trên thân tàu bay Bamboo Airways

Logo FLC trở lại trên thân tàu bay Bamboo Airways

00:01 , 14/12/2025
AkzoNobel dẫn dắt thị trường bằng lợi thế cạnh tranh bền vững

AkzoNobel dẫn dắt thị trường bằng lợi thế cạnh tranh bền vững

16:00 , 13/12/2025
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán 49,7 triệu cổ phiếu

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán 49,7 triệu cổ phiếu

14:29 , 13/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên