Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc đã ký hợp tác với Hà Nội để xây metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ, muốn đầu tư vào Quảng Trị

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương vừa có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc và giới thiệu về doanh nghiệp, ﻿ ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu suốt 11 năm liên tiếp.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND thành phố Hà Nội về hợp tác đầu tư giai đoạn 2023 - 2027 với tổng quy mô vốn trên 5 tỷ USD . Các dự án trọng điểm gồm: Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; tuyến đường sắt đô thị số 5 Hà Nội (Văn Cao - Hòa Lạc) .

Thời gian qua, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông tại các tỉnh, thành phía Bắc và nhận được đánh giá cao từ chính quyền địa phương.

Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Trị và bày tỏ mong muốn nghiên cứu sâu hơn các cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời đề xuất đặt văn phòng đại diện tại tỉnh để thuận tiện trong kết nối và xúc tiến dự án.

Ông khẳng định Tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm và kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tới Quảng Trị tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư nếu tỉnh có nhu cầu.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và mong muốn, Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cụ thể các lĩnh vực, dự án quan tâm đầu tư để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài 200km, nhiều hang động đẹp nổi tiếng cùng các tiềm năng nổi bật như năng lượng tái tạo, điện gió, logistics, công nghiệp chế biến, sản xuất công nghiệp, du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử…

Ngày 19/12, Hà Nội sẽ khởi công loạt dự án hạ tầng và đô thị có quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là đợt khởi công có quy mô lớn hiếm thấy, trải rộng từ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị tới các đại dự án phát triển mới.

Ở nhóm hạ tầng giao thông, dự án lớn nhất là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài gần 40 km, bao gồm cả đoạn ngầm, trên cao và trên mặt đất, với 20 ga và 2 depot tại Sơn Đồng – Dương Hòa và Hòa Lạc.

Tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc được triển khai theo tiêu chuẩn đường ray đôi khổ 1.435 mm, với tổng chiều dài 38,43 km, trong đó 6,5 km đi ngầm, 2 km đi cao và gần 30 km đi trên mặt đất, kết nối 21 nhà ga. Tuyến bố trí 2 depot: tại xã Sơn Đồng với diện tích 18 ha và xã Yên Bình khoảng 6,9 ha. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 65.404 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ là tuyến metro đô thị thứ tư của Hà Nội.﻿

Đây là tuyến kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, giữ vai trò trục xương sống trong phát triển giao thông công cộng khu vực phía Tây.