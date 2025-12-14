Logo FLC trở lại trên thân tàu bay Bamboo Airways

Sáng 13/12, chuyến bay thương mại mang số hiệu ER-0005 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội. Trên thân tàu bay Airbus A320 này, logo của Tập đoàn FLC đã xuất hiện. Đây là tàu bay mới gia nhập đội bay và là chiếc đầu tiên ghi nhận sự thay đổi về nhận diện thương hiệu kể từ khi FLC và Bamboo Airways tách biệt hoạt động vào giữa năm 2023.

Chuyến bay thương mại mang số hiệu ER-0005 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội của Bamboo Airways

Tháng 5/2023, HĐQT FLC chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Lê Thái Sâm, tách Bamboo Airways thành pháp nhân độc lập. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông gần đây, ông Lê Thái Sâm xác nhận quá trình tái cấu trúc hơn hai năm qua chưa đạt kế hoạch. Nhóm nhà đầu tư hiện hữu đề xuất chuyển giao quyền điều hành lại cho FLC do các vấn đề về cân đối nguồn lực tài chính và quản trị.

Liên quan đến việc tiếp nhận lại Bamboo Airways, bà Bùi Hải Huyền, Tổng Giám đốc FLC nhận định đây là quyết định cần thiết trong lộ trình tái cấu trúc tập đoàn.

Ngay sau khi tiếp quản, FLC đã bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Dũng từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc FLC và Phó Chủ tịch hãng bay này trong giai đoạn trước.

Về hoạt động, FLC đang làm việc với các đối tác để đàm phán phương án thuê mua máy bay và thu xếp vốn. Hiện Bamboo Airways khai thác 7 tàu bay Airbus A320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa trục chính và duy trì một số chuyến bay thuê chuyến (charter). Con số này thấp hơn so với quy mô gần 30 tàu bay ở giai đoạn trước đây.

Tàu bay mới ER-0005 được đưa vào khai thác nhằm phục vụ giai đoạn Tết Bính Ngọ 2026. Hãng dự kiến tăng 16% tải cung ứng, khôi phục các đường bay từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa và Hải Phòng.

Giai đoạn 2026-2030, FLC đặt mục tiêu đưa quy mô đội bay lên 30 tàu, lộ trình bổ sung 8-10 tàu bay mỗi năm. Trước đó, đầu tháng 10, hãng thông báo tuyển dụng 500 tiếp viên hàng không và đang đàm phán thuê thêm 2-3 tàu bay.

Gần đây, trước Bamboo Airways, các hãng hàng không trong nước cũng cấp tập bổ sung tàu bay để phục vụ cao điểm cuối năm. Theo kế hoạch, Vietjet Air sẽ bổ sung 7 máy bay Airbus, 2 tàu Comac để tiếp tục khai thác chặng Côn Đảo. Hôm 11/12, tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng tiếp nhận tàu bay Airbus thứ 5.﻿