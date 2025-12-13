AkzoNobel dẫn dắt thị trường bằng lợi thế cạnh tranh bền vững

Theo bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, với chiến lược "Paint the Future" và các giải pháp sơn đạt chứng nhận xanh, AkzoNobel đang chứng minh vị thế hàng đầu trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho ngành sơn và chất phủ, góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam.

Thị trường ngày càng ưu tiên các công trình xanh, theo bà, sự dịch chuyển này đang tạo ra thách thức hay cơ hội cho ngành sơn? Và AkzoNobel định vị mình ở đâu trong bối cảnh đó?

Chúng tôi xem đây là một bài kiểm tra bắt buộc về tính minh bạch và chất lượng trên quy mô toàn ngành. Sự dịch chuyển của thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, đồng thời khuyến khích các bên liên quan nhìn nhận sơn là khoản đầu tư cần thiết và là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính bền vững của công trình.

Riêng đối với AkzoNobel, chúng tôi tin tưởng rằng cơ hội lớn hơn thách thức. Chúng tôi chủ động tham gia vào quá trình nâng chuẩn ngành bằng cách tiên phong mang đến các giải pháp sơn và chất phủ giúp giảm trực tiếp chi phí vận hành, kéo dài tuổi thọ vật liệu, hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon của công trình. AkzoNobel đã biến bền vững thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Bà có thể nói rõ hơn cách AkzoNobel thiết lập tiêu chuẩn mới về bền vững cho ngành?

Chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn mới bằng cách áp dụng các cam kết toàn cầu. Với mục tiêu Paint the Future (Kiến tạo tương lai), thay vì chờ đợi thị trường yêu cầu, chúng tôi chủ động áp dụng các cam kết toàn cầu để bảo đảm sản phẩm sơn đạt chất lượng cao. Ví dụ, 100% sơn nội thất dự án của chúng tôi đạt chứng nhận GREENGUARD Gold. Ngoài ra, AkzoNobel cũng là công ty sơn và chất phủ duy nhất trong ngành đạt được nhiều chứng nhận hàng đầu - bao gồm Ecovadis Platinum và Sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi).

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một nguyên tắc mới: sơn an toàn, có VOC thấp và chất lượng IAQ (chất lượng không khí trong nhà) cao phải là tiêu chuẩn cơ bản cho mọi công trình. Điều này giúp AkzoNobel dẫn dắt thị trường bằng sự tin cậy và chất lượng khoa học, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá cả.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng thúc đẩy các tiêu chuẩn bền vững thông qua các hoạt động dành cho cộng đồng chuyên môn. Mới đây, AkzoNobel tiếp tục đồng hành và là nhà tài trợ Vàng của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025.

Bà Nguyễn Phi Anh Đào tại đêm Gala của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

AkzoNobel làm thế nào để giúp các đối tác đạt được mục tiêu bền vững của chính họ thông qua các giải pháp chất phủ?

Hơn cả một nhà sản xuất, AkzoNobel đóng vai trò là một đối tác chiến lược, hợp tác cùng các chủ đầu tư, kiến trúc sư và các cơ quan quản lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới tăng trưởng đô thị bền vững.

Sự trở lại mạnh mẽ của Dulux Professional trong phân khúc dự án với giải pháp sản phẩm vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực này. Các công nghệ của chúng tôi như Keep Cool™, Alkali Guard™, ColorLock™, giúp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm tác động môi trường và kéo dài tuổi thọ vật liệu. AkzoNobel cũng tiên phong trên thị trường trong việc cung cấp các công nghệ kháng virus và kháng khuẩn, giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà và sự an toàn cho người dùng.

Những cải tiến này không chỉ hỗ trợ về mặt hiệu suất mà còn đáp ứng các mục tiêu lớn hơn về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cho các đối tác của chúng tôi.

AkzoNobel đã có những đầu tư cụ thể nào vào R&D và hợp tác để thúc đẩy các giải pháp bền vững tại Việt Nam?

Với cam kết về Net-Zero mạnh mẽ của Việt Nam và tốc độ đô thị hóa nhanh, chúng tôi nhận thấy đây là một thị trường tiềm năng với nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững. AkzoNobel hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu thông qua các đóng góp về công nghệ sản phẩm, phù hợp với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt. Bên cạnh các dòng sơn ngoại thất có khả năng chống ẩm và chống thấm, sản phẩm sơn tích hợp Công nghệ Keep Cool™ có thể giảm nhiệt độ bề mặt lên đến 5°C, là giải pháp lý tưởng giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Song song với việc đáp ứng nhu cầu nội địa, chúng tôi vẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đảm bảo hàm lượng VOC thấp, an toàn cho sức khỏe. Các công nghệ như sơn gốc sinh học hiện chưa phổ biến toàn cầu, nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia tiên phong triển khai.

Việt Nam cũng là một trung tâm đổi mới và phát triển mang tính chiến lược của AkzoNobel tại khu vực. Chúng tôi xây dựng các nhà máy xanh tại Việt Nam, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch. Trong đó, nhà máy Sơn trang trí Bình Dương mới đây đã nhận được chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ, khẳng định cam kết của AkzoNobel trong việc đầu tư, thúc đẩy các giải pháp bền vững.

Nhà máy Sơn trang trí Bình Dương nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác trong nước để tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm trong điều kiện thi công địa phương. Chúng tôi ưu tiên hợp tác với các dự án có tính lan tỏa xã hội cao và tính biểu tượng như dự án nhà ở xã hội The Ori Garden hay công trình di sản Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này chứng minh rằng các giải pháp bền vững phải là yếu tố cốt lõi cho mọi phân khúc.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, AkzoNobel cũng được biết đến với nhiều sáng kiến vì cộng đồng như "Let's Colour". Những hoạt động này đóng vai trò cụ thể gì trong việc thúc đẩy sự bền vững toàn diện của công ty tại Việt Nam?

Các dự án như "Let's Colour" và các hoạt động khác không chỉ đơn thuần là hành động thiện nguyện mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược bền vững của chúng tôi, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khi chúng tôi sơn sửa trường học, bệnh viện hay các công trình công cộng, chúng tôi không chỉ mang lại một diện mạo mới mà còn truyền tải thông điệp về một không gian sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Đồng thời, những điều này sẽ góp phần vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục đến bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển bất động sản bền vững.