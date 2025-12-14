Cầm gần 1 tỷ USD là các khoản phải thu, chiếm 55% tổng tài sản: Đại gia Việt lừng lẫy một thời đứng trước cú lỗ chưa từng có

Thông tin từ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã CK: BCG), trái ngược với con số lợi nhuận trước thuế 999 tỷ đồng trong báo cáo tự lập năm 2024, ban lãnh đạo BCG dự báo kết quả kiểm toán có thể ghi nhận khoản lỗ hợp nhất tương đương 20% tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2023, tức khoảng 8.400 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư, dự phòng công nợ khó đòi và các nghĩa vụ tiềm tàng khác, sau những biến cố pháp lý liên quan đến cựu lãnh đạo cấp cao.

Tình thế này buộc BCG phải bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện kéo dài đến năm 2030 với mục tiêu bình ổn và giảm áp lực nợ vay.

Hơn 25.700 tỷ đồng các khoản phải thu đang nằm ở đâu?

Báo cáo tự lập trước đó cho biết, phần lớn tài sản của Bamboo Capital nằm ở các khoản phải thu.

Số liệu báo cáo tài chính 2024 chưa kiểm toán cho thấy tổng giá trị các khoản phải thu ngắn và dài hạn tính đến cuối năm 2024 là hơn 25.700 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). Con số này tương đương hơn 55% tổng tài sản hợp nhất .

Các khoản phải thu này tập trung tại một nhóm các pháp nhân quen thuộc trong hệ sinh thái BCG. Ví dụ, phải thu đối với Công ty CP Điện Gió BCG Khai Long 1 là hơn 1.900 tỷ đồng, bao gồm gần 1.660 tỷ đồng phải thu hợp tác kinh doanh (BCC) ngắn hạn và 273 tỷ đồng cho vay ngắn hạn. Phải thu BCC với Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa là hơn 1.684 tỷ đồng...

Đáng chú ý, bên cạnh các pháp nhân, cơ cấu tài sản của Bamboo Capital còn ghi nhận sự xuất hiện của những khoản ứng trước và hợp tác đầu tư quy mô lớn với các cá nhân.

Báo cáo tài chính ghi nhận khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đối với bà Nguyễn Thị Bích Lan lên tới gần 593 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu hơn 567 tỷ đồng.

11.500 tỷ đồng vay nợ: Trái phiếu chiếm 37%, VietinBank cho vay nhiều nhất

Tổng nợ phải trả của BCG tính đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 25.129 tỷ đồng (54% nguồn vốn), với nợ vay tài chính chiếm hơn 11.580 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ cho thấy sự phụ thuộc lớn vào kênh trái phiếu với dư nợ khoảng 4.337 tỷ đồng. Đáng chú ý là lô TCDH2227002 có dư nợ 2.500 tỷ đồng, đáo hạn năm 2027, tài sản đảm bảo là dự án Bãi Cháy.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu phát hành ra công chúng BCG122006 (gần 982 tỷ đồng) đang tạo áp lực mua lại trước hạn, cùng lô TNECH2227001 (357 tỷ đồng) gắn liền với dự án điện mặt trời Krông Pa 2.

Về tín dụng ngân hàng, các khoản vay dài hạn được đảm bảo bằng dự án năng lượng và bất động sản cũng chiếm tỷ trọng lớn. VietinBank là chủ nợ lớn nhất với dư nợ hơn 2.092 tỷ đồng (dự án Phù Mỹ), theo sau là khoản vay hợp vốn từ DBS Bank Ltd (Singapore) còn hơn 1.649 tỷ đồng.

Tại TPBank, tổng dư nợ ghi nhận hơn 1.166 tỷ đồng. Danh sách chủ nợ còn có sự hiện diện của Sembcorp Energy, Nam A Bank và VPBank với các khoản vay hàng trăm tỷ đồng.