Bamboo Capital sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường, dự kiến miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (Bamboo Capital - BCG) vừa công bố thông tin sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 12-2025.

Cụ thể, công ty đưa ra kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 25-12, nếu không thành công sẽ tổ chức lần 2, lần 3 vào các ngày tiếp theo là 26 và 27-12 theo đúng quy định.

Bamboo Capital cũng đưa ra hàng loạt tờ trình để cổ đông thông qua, như tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; tờ trình về chủ trương thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Bamboo Capital còn đưa ra tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới; tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới. Đồng thời, thông qua các nội dung quản trị và tái cấu trúc, thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan...

Bamboo Capital đưa ra kế hoạch dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 25-12

Cùng thời gian này, Bamboo Capital sẽ giải trình lý do chậm nộp báo cáo tài chính quý III/2025 sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhắc nhở. Bamboo Capital cho rằng nguyên nhân là do thời gian qua, các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính quý I và quý II.

Bamboo Capital đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vấn đề trái phiếu và xử lý nợ - cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính. Do vậy, công ty chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý III theo đúng thời gian quy định. Công ty cam kết sẽ thực hiện công bố báo cáo tài chính quý III sau khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được ban hành.

Hiện cổ phiếu BCG của Bamboo Capital đã bị đình chỉ giao dịch.