Bamboo Capital báo tin buồn: Ước lỗ 8.400 tỷ đồng sau loạt biến cố vì cựu lãnh đạo vướng lao lý

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường vừa công bố của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (mã CK: BCG), một trong những nội dung quan trọng của phiên họp bất thường là việc thông qua chủ trương thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024.

Việc thực hiện các điều chỉnh và trích lập dự phòng nói trên sẽ làm giảm đáng kể kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm tài chính 2024.

Theo ước tính sơ bộ, Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty có thể ghi nhận khoản lỗ tương đương khoảng 71% tổng tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2023, tương ứng lỗ khoảng 7.500 tỷ đồng.﻿

Đối với Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, kết quả lỗ dự kiến khoảng 20% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm ngày 31/12/2023.﻿ Với tổng tài sản cuối năm 2023 ở mức 42.000 tỷ đồng, mức lỗ hợp nhất năm 2024 của BCG ước khoảng 8.400 tỷ đồng.

﻿Trong khi đó, theo báo cáo tự lập, năm 2024 BCG có lợi nhuận trước thuế 999 tỷ đồng.

Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, kéo theo hệ quả là cổ phiếu BCG bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ tháng 10/2025 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.



Lý giải về tình trạng chậm trễ này, phía Bamboo Capital cho biết hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024 và giai đoạn đầu năm 2025 chịu tác động tiêu cực từ nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là việc cựu lãnh đạo bị khởi tố. Sự kiện này khiến các giao dịch với tổ chức tài chính, nhà đầu tư và đối tác bị gián đoạn, tạo ra áp lực lớn về dòng tiền, đồng thời làm chậm tiến độ triển khai dự án, huy động vốn và thu hồi công nợ.



Trong bối cảnh đó, công ty buộc phải áp dụng nguyên tắc thận trọng khi lập báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm việc rà soát và trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư có nguy cơ giảm giá, công nợ khó thu hồi cũng như các nghĩa vụ tài chính tiềm ẩn.﻿

Tính đến ngày 5/12/2025, tổng số cổ đông của công ty l ﻿à 51.424 cổ đông, trong đó cá nhân là 51.350 cổ đông, còn lại là tổ chức.﻿

Bamboo Capital còn đưa ra tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới; tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới. Đồng thời, thông qua các nội dung quản trị và tái cấu trúc, thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan...﻿

Theo ban lãnh đạo, việc xây dựng lại niềm tin từ cổ đông, trái chủ, đối tác, khách hàng là điều kiện tiên quyết để mọi kế hoạch hồi phục khác có hiệu quả. BCG xác định có thể mất nhiều quý, thậm chí vài năm để thay đổi nhận thức thị trường. Trong giai đoạn đó, chi phí huy động vốn sẽ tăng, đối tác thận trọng hơn và nhiều cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ.