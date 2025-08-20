Thành viên ban kiểm soát Bamboo Capital (BCG) được đề cử vào ban kiểm soát Lộc Trời (LTG) giữa rối ren nhân sự

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG - UPCoM), Tập đoàn công bố tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 2 ứng viên là ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng.

Trong đó, ông Nguyễn Viết Cương sinh năm 1983, là cử nhân Luật - Kinh tế. Ông Cương đang là Phó Ban kiểm soát tại CTCP BCG Land (mã BCR), Phó Ban kiểm soát tại CTCP BCG Energy, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG), và Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên trước đây CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, mã TCD).

Ông Cương từng là ﻿kiểm toán viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Còn ông Vũ Thanh Tùng sinh năm 1991, là Cử nhân kế toán. Ông Tùng hiện đang là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Lộc Trời và Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Địa ốc An Giang. Ông Tùng từng có thời gian làm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Trước đó, Lộc Trời cũng đã có tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của bà Nguyễn Thị Thuý và ông Tiêu Phước Thạnh từ ngày 14/7/2025.

Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội, Lộc Trời lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ; lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.

Trong báo cáo về tình hình năm 2024, HĐQT Lộc Trời đánh giá năm 2024 là một năm đặc biết khó khăn. Tập đoàn phải chịu áp lực chi phí vận hành, biên lợi nhuận thấp và khó khăn về tài chính khiến ngành lương thực gặp nhiều thách thức trong việc triển khai vùng nguyên liệu với nông dân và hạn chế xuất khẩu.

Về tài chính, Lộc Trời đang đối mặt với khả năng hạn chế thanh toán các khoản phải trả bao gồm ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động và nghĩa vụ tài chính Nhà nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lộc Trời vẫn chưa công bố BCTC bán niên và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán. HĐQT LTG cho biết, đơn vị kiểm toán của công ty là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đang phân tích và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đưa ra kết luận về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Một nội dung đáng chú ý khác đó là Lộc Trời trình cổ đông việc hủy phương án trả cổ tức năm 2023. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2023.

Tuy nhiên, Lộc Trời cho biết, do tình hình sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của công ty gặp nhiều khó khăn, không còn đủ nguồn lực để chi trả cổ tức theo kế hoạch.

Mặt khác, công ty còn đang nợ các khoản phải trả nhà nước bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội và công nợ phải trả nhà cung cấp, đối tác, vay ngân hàng. Do đó, HĐQT LTG trình đại hội thông qua việc hủy phương án trả cổ tức năm 2023.