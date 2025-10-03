Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông

Ngày 3/10, Tập đoàn Bamboo Capital (mã CK: BCG) và công ty thành viên Tracodi (mã CK: TCD) cho biết đã nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu BCG, TCD do chưa hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/10/2025.

Thông báo của Bamboo Capital nêu: "Việc cổ phiếu BCG, TCD bị đình chỉ giao dịch là một tình huống ngoài mong muốn. Chúng tôi chân thành cáo lỗi về những bất tiện do việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch gây ra cho Quý Cổ đông. Chúng tôi cam kết tiếp tục củng cố hệ thống quản trị, tăng tốc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán. Bamboo Capital và các đơn vị thành viên sẽ tập trung mọi nguồn lực để sớm khắc phục tình trạng này, minh bạch thông tin, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của cổ đông."

Theo Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ xuất phát từ biến động bộ máy nhân sự trong đó có các nhân sự về tài chính - kế toán, khối lượng hồ sơ tài chính lớn phải bàn giao, cùng với việc tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.﻿

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục cụ thể.



Trong đó, bộ máy nhân sự ở cả Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản được kiện toàn, với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính - kế toán.



Đồng thời, phía Bamboo Capital cho hay các công ty đã và đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.



Đối với việc triển khai tái cấu trúc nợ, hai doanh nghiệp này cho hay cả Bamboo Capital và Tracodi đã làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu và hiện đạt được tiến độ nhất định.



Theo doanh nghiệp, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Bamboo Capital, Tracodi dự kiến sẽ phát hành vào ngày 31/12/2025.﻿

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 3/10, cả BCG và TCD đều giảm sàn 2 phiên liên tiếp, trắng bên mua, tổng cộng dư bán gần 40 triệu cổ phiếu. Thị giá TCD còn 2.100 đồng/cp, BCG còn 2.800 đồng/cp, giảm tới 55% so với đầu năm. ﻿