EVN khởi công, khánh thành 18 công trình dịp 19/12

Các trụ gió của Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - Ảnh minh họa

Ngày 19/12 tới, các dự án, công trình trọng điểm trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, EVN dự kiến khởi công và khánh thành 18 công trình, gồm 9 dự án khởi công và 9 dự án đưa vào vận hành.

Cụ thể, 3 dự án nguồn điện quy mô lớn sẽ được khởi công gồm: Nhà máy điện Quảng Trạch 2, Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 và Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2).

Nhà máy điện Quảng Trạch 2 là dự án có quy mô lớn, với công suất 1.500 MW gồm hai tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỷ đồng, sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp hiện đại. Dự án thuộc danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG quan trọng, được ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trước đây, dự án được phê duyệt sử dụng nhiên liệu than, song đã được Chính phủ chấp thuận chuyển đổi sang sử dụng khí LNG nhằm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh lộ trình giảm tỉ trọng điện than, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, Tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ phát điện vào quý IV/2028, Tổ máy 2 vào quý I/2029 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm, góp phần nâng cao độ tin cậy, chất lượng điện áp và bảo đảm an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 có tổng mức đầu tư 1.089 tỷ đồng, được xây dựng với mục tiêu bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của tỉnh Quảng Trị. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển điện gió tại khu vực miền Trung, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN.

Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư 905 tỷ đồng, sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và phục vụ nhu cầu điện tại khu vực Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Việc triển khai dự án tiếp tục khẳng định định hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Cùng với các dự án nguồn điện, EVN cũng khởi công nhiều công trình lưới điện quan trọng như Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Trạm biến áp 220 kV Hồng Ngự, nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ… nhằm tăng cường khả năng truyền tải, giải tỏa công suất và nâng cao độ ổn định của hệ thống điện.

Cũng vào dịp 19/12, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng cũng sẽ được khánh thành toàn bộ, sau khi Tổ máy số 1 đã phát điện từ tháng 8. Khi vận hành đầy đủ, công trình sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh, tận dụng hiệu quả nguồn nước xả thừa trong mùa lũ, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia.