Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes chuyển nhượng công ty đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 3

15-12-2025 - 12:34 PM | Doanh nghiệp

Vinhomes chuyển nhượng công ty đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 3

Được biết, Công ty Đại An là chủ đầu tư (hoặc đơn vị pháp nhân trực tiếp nắm giữ) của dự án Vinhomes Ocean Park 3 (tên thương mại là The Crown), còn được biết đến với tên pháp lý là Khu đô thị Đại An.

Ngày 12/12/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) đã công bố thông tin bất thường về thay đổi trong cấu trúc sở hữu.

Theo nội dung công bố, Vinhomes cho biết đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An (Công ty Đại An). Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này, Công ty Đại An chính thức không còn là công ty con của Vinhomes.

Được biết, Công ty Đại An là chủ đầu tư (hoặc đơn vị pháp nhân trực tiếp nắm giữ) của dự án Vinhomes Ocean Park 3 (tên thương mại là The Crown), còn được biết đến với tên pháp lý là Khu đô thị Đại An.

Quy mô Vinhomes Ocean Park 3 khoảng 293,96 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD (hơn 32.000 tỷ đồng).

Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Đại An là pháp nhân trực tiếp gắn liền với việc phát triển dự án tại địa phương.

Vinhomes đã hoàn tất mua lại dự án này trong giai đoạn 2019-2020 trước khi phát triển nó thành mảnh ghép cuối cùng của "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha (gồm Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3).﻿

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể trở thành hai người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam?

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể trở thành hai người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam? Nổi bật

Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lập đỉnh lợi nhuận mới, đại gia Philippines nắm 60% cổ phần

Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lập đỉnh lợi nhuận mới, đại gia Philippines nắm 60% cổ phần Nổi bật

Tập đoàn MISA định vị Agentic AI là trụ cột chiến lược

Tập đoàn MISA định vị Agentic AI là trụ cột chiến lược

11:00 , 15/12/2025
Thủ tướng lần thứ 9 đến kiểm tra siêu sân bay Long Thành 110.000 tỷ, giao nhiệm vụ cho ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

Thủ tướng lần thứ 9 đến kiểm tra siêu sân bay Long Thành 110.000 tỷ, giao nhiệm vụ cho ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

10:39 , 15/12/2025
Bao giờ 28 máy bay đang 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ có thể hoạt động trở lại?

Bao giờ 28 máy bay đang 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ có thể hoạt động trở lại?

10:20 , 15/12/2025
Diễn biến mới tại dự án hàng không 5.800 tỷ của bầu Hiển tại Quảng Trị

Diễn biến mới tại dự án hàng không 5.800 tỷ của bầu Hiển tại Quảng Trị

10:07 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên