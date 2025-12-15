Ngày 12/12/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) đã công bố thông tin bất thường về thay đổi trong cấu trúc sở hữu.



Theo nội dung công bố, Vinhomes cho biết đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An (Công ty Đại An). Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.



Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này, Công ty Đại An chính thức không còn là công ty con của Vinhomes.



Được biết, Công ty Đại An là chủ đầu tư (hoặc đơn vị pháp nhân trực tiếp nắm giữ) của dự án Vinhomes Ocean Park 3 (tên thương mại là The Crown), còn được biết đến với tên pháp lý là Khu đô thị Đại An.



Quy mô Vinhomes Ocean Park 3 khoảng 293,96 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD (hơn 32.000 tỷ đồng).



Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Đại An là pháp nhân trực tiếp gắn liền với việc phát triển dự án tại địa phương.

Vinhomes đã hoàn tất mua lại dự án này trong giai đoạn 2019-2020 trước khi phát triển nó thành mảnh ghép cuối cùng của "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha (gồm Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3).﻿