Diễn biến mới tại dự án hàng không 5.800 tỷ của bầu Hiển tại Quảng Trị

Chiều 12/12, đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.



Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021, gồm hai dự án thành phần: giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng Cảng Hàng không.

Công trình chính thức khởi công ngày 6/7/2024, với tổng mức đầu tư hai giai đoạn đạt 5.833 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và CTCP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T là một thành viên của Tập đoàn T&T Group do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đứng đầu.



Theo quy hoạch, Cảng Hàng không Quảng Trị được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay code E, phục vụ các chuyến bay quốc tế không thường lệ, đồng thời là sân bay quân sự cấp II, với công suất thiết kế lên tới 5 triệu hành khách/năm. Dự án được triển khai theo ba giai đoạn, trong đó các hạng mục chính dự kiến hoàn thành trước năm 2026, tiếp tục hoàn thiện đến năm 2030 và đầu tư bổ sung sau năm 2030.

Về công tác GPMB, tổng diện tích cần thu hồi là 265,3 ha, trong đó xã Gio Linh chiếm 103 ha và xã Cửa Việt 162 ha. Đến nay, địa phương đã hoàn thành GPMB 245 ha; phần diện tích còn lại hơn 20 ha tại xã Cửa Việt chủ yếu liên quan đến khu dân cư, lăng mộ và hai trường học.

Đối với dự án thành phần xây dựng Cảng Hàng không, toàn bộ thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật cho các công trình đầu tư trước năm 2026 đã hoàn tất. Sân đỗ máy bay cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công như đường công vụ, trạm trộn bê tông, trạm biến áp và phòng thí nghiệm đã được thi công xong. Hiện nay, các hạng mục trọng điểm gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai theo 5 gói thầu xây lắp.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chính, đặc biệt là đường cất, hạ cánh; chủ động huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công. Đồng thời, đề nghị xã Cửa Việt đẩy mạnh vận động người dân tạm cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng còn lại.

Đối với hai trường học bị ảnh hưởng bởi dự án, lãnh đạo tỉnh giao địa phương nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng mới; các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục để việc di dời được thực hiện bảo đảm an toàn, thuận tiện cho học sinh và người dân.