Thủ tướng ví dự án nhiệt điện Nhơn Trạch như 'chuyện Thánh Gióng'

Đây là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quan nhà máy.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, là dự án đầu tiên của chuỗi LNG (PV Gas) to Power (PV Power) trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam, nhằm xây dựng mô hình trung tâm điện khí LNG hiện đại, tăng cường năng lực cung ứng điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn vướng mắc, kết quả dự án là sự nỗ lực chung, sự tiên phong, xung kích của các tập đoàn Nhà nước với 6 cái nhất. Trong đó có giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; thời gian đàm phán hợp đồng EPC ngắn nhất; giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng có những thách thức "chưa từng có tiền lệ" như dự án khởi công trong thời điểm dịch COVID-19. Đây cũng là dự án hình mẫu trong việc tự thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế khi chưa có bảo lãnh Chính phủ - là thông điệp cho nhà đầu tư nước ngoài về việc không yêu cầu bảo lãnh Chính phủ.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên làm việc trong nhà máy.

Theo Thủ tướng, dự án cũng được triển khai trong bối cảnh chưa có cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định về bao tiêu sản lượng điện dài hạn, còn nhiều ý kiến khác nhau, song dự án vẫn được thực hiện và đảm bảo hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ.

Với những khó khăn trong quá trình triển khai, Thủ tướng đánh giá đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, vượt qua mọi trở ngại, thách thức, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, tái định cư cho người dân một cách thỏa đáng. Dự án cho thấy Petrovietnam trưởng thành và lớn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ví dự án như chuyện Thánh Gióng với những chiến binh dầu khí không ngại khó, không sợ khổ và dù khó khăn, thách thức mấy cũng phải chiến thắng giòn giã để ngành dầu khí Việt Nam phát triển, sánh vai với các nước trong tương lai.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Để triển khai dự án hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục tối ưu trong cách thực vận hành, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh để người dân, doanh nghiệp hưởng thụ. Từ hình mẫu dự án, cần phải vượt qua chính mình, dám đổi mới, nâng cao năng suất chất lượng cao hơn để tiếp tục chinh phục kỷ lục mới.

"Chính phủ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình"- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty LILAMA, đơn vị thi công dự án - cho biết, Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là phép thử lớn đối với năng lực thi công của người Việt Nam trong lĩnh vực điện - khí công nghệ cao. Từ những ngày đầu, dự án chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đến giai đoạn thị trường vật tư, thiết bị toàn cầu biến động, rồi khủng hoảng Biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, mọi khó khăn tưởng chừng trở thành rào cản không thể vượt qua nổi.

Đơn vị huy động nhanh chóng lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề, triển khai thi công liên tục trên nhiều mũi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cả hai tổ máy đã hoàn thành với chất lượng vượt yêu cầu, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu cam kết trong hợp đồng EPC.