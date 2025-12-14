Novaland muốn vay chuyển đổi 2.500 tỷ đồng, không tài sản đảm bảo

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua thông qua phương án huy động vốn theo Nghị quyết số 19 của Đại hội đồng cổ đông.

Theo phương án được phê duyệt, tổ chức vay là Novaland với tổng số tiền huy động vốn đợt này tối đa 2.500 tỷ đồng, khoản vay có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân, không có tài sản đảm bảo.

Novaland được quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần, tuy nhiên tổng giá trị trả trước không vượt quá 50% dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng của khoản vay.

Đáng chú ý, bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời điểm thực hiện chuyển đổi được xác định tại các mốc tháng thứ 18, 24 hoặc 30, tính từ ngày giải ngân cuối cùng.

Về giá chuyển đổi, mức giá được xác định bằng 115% giá đóng cửa của cổ phiếu NVL, tính tại thời điểm 5 ngày làm việc trước ngày giải ngân cuối cùng (bao gồm ngày giải ngân cuối cùng). Giá chuyển đối có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc công ty về việc giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên.

Cụ thể, Novaland sẽ giảm gần 300 tỷ đồng vốn góp tại Nova Phúc Nguyên. Sau khi điều chỉnh, giá trị phần vốn góp của NVL tại công ty này giảm từ hơn 789,98 tỷ đồng xuống còn hơn 490,06 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,97%.

Theo tìm hiểu, Nova Phúc Nguyên được thành lập từ tháng 3/2016, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Cập nhật mới nhất ngày 26/7/2024, ông Phan Ngọc Bảo Ân (SN 1979) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Nova Phúc Nguyên.

Ngoài Nova Phúc Nguyên, ông Ân hiện còn đang là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp khác như CTCP Bất động sản Nova Lexington, CTCP Đầu tư Thương mại Nhà Rồng, CTCP Cao ốc Phương Đông, CTCP Nova Festival,...



