Chạy nước rút cuối năm, doanh nghiệp tính toán thưởng Tết

Ảnh minh họa.

Thời điểm cuối năm, một trong những điều mà người lao động quan tâm hàng đầu là "Năm nay thưởng Tết bao nhiêu?"; " Bao giờ thì được thưởng Tết?". Các doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút, đồng thời chuẩn bị phương án lương thưởng Tết cho người lao động.

Cùng với kế hoạch chăm lo do chính công đoàn trực tiếp tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đang chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng phương án, giám sát và thương lượng lương thưởng để đảm bảo quyền lợi của công nhân.

Đóng tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty DBG Technology Việt Nam bị ảnh hưởng phần nào bởi đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Tuy vậy, với sự vào cuộc của công đoàn, doanh nghiệp đã cơ bản thống nhất chính sách thưởng Tết cho người lao động.

Ông Zeng Shuiping - Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty DBG Technology Việt Nam cho biết: "Theo chính sách chung giữa công ty và công đoàn, toàn bộ công nhân viên sẽ được thưởng 1 tháng lương cơ bản dịp Tết. Năm vừa qua, doanh nghiệp đã hai lần điều chỉnh lương vào tháng 4 và tháng 8 nâng lương cơ bản từ 4.560.000 đồng lên 6.400.000 đồng, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống người lao động".

Ở một doanh nghiệp khác, việc xây dựng chính sách lương thưởng cũng đang được công đoàn và Ban giám đốc tích cực thương lượng.

Ông Zhu Guanjun - Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật vật liệu mới Hengxin Việt Nam cho hay: "Hiện công ty chưa chốt mức thưởng Tết, nhưng đã cam kết với công đoàn sẽ không nợ lương. Công đoàn đề xuất thưởng tối thiểu một tháng thu nhập và hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán".

Công đoàn các cấp xác định, giám sát tiền lương, tiền thưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp cuối năm để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Trong dịp Tết, cùng với những chương trình chăm lo thiết thực như vé tàu, xe về quê, các hoạt động hỗ trợ đời sống, công đoàn tiếp tục bám sát từng doanh nghiệp để bảo đảm tiền lương, tiền thưởng được thực hiện minh bạch.

Sự đồng hành ấy không chỉ giúp người lao động yên tâm làm việc, mà còn tạo niềm tin, động lực để họ gắn bó, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.