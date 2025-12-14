Biến động thượng tầng tại Thép Vicasa - VNSteel

Mới đây, Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSteel (MCK: VCA, sàn HoSE) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, Thép Vicasa - VNSteel đã tiếp nhận đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Phú Dương, cùng 3 Thành viên HĐQT gồm ông Hoàng Ngọc Chiến, ông Ngô Tiến Thọ và ông Dương Văn Hà.

Công ty cũng tiếp nhận đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát, cùng hai thành viên là ông Đặng Minh Đức và ông Nguyễn Bạch Dương.

Ảnh minh họa

Trong đơn từ nhiệm, tất cả các thành viên nêu trên cho biết trong thời suốt thời gian đảm nhiệm các chức vụ tại công ty đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vì lý do công tác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ này.

Tất cả các đơn từ nhiệm nêu trên sẽ được trình các cổ đông của Thép Vicasa - VNSteel xem xét và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ trình cổ đông thông qua các tờ trình về di dời công ty đến địa điểm mới; tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tờ trình thay đổi tên công ty; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, Thép Vicasa - VNSteel ghi nhận doanh thu thuần hơn 43,3 tỷ đồng, giảm 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 3,5 tỷ đồng, mức lỗ này tăng hơn 7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Thép Vicasa - VNSteel, nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong quý III/2025 là do công ty buộc ngừng hoạt động sản xuất chính từ ngày 19/6/2025 theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thép Vicasa - VNSteel mang về doanh thu thuần gần 927,9 tỷ đồng, giảm 8,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; doanh nghiệp báo lỗ ròng sau thuế hơn 1,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Thép Vicasa - VNSteel giảm 38,8% so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức hơn 5,3 tỷ đồng, giảm 95,8%.



