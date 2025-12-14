NAPAS, Mastercard và Payoo tài trợ hơn 4 tỷ đồng, trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế

Ngafy 14/12/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đã tổ chức lễ trao tặng suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới – ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng – cùng gói xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo đã trao tặng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV - phương pháp tầm soát hiện đại giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. 2.010 suất tầm soát được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1.000 suất); Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (1.010 suất) để trao tận tay cho những phụ nữ yếu thế đang công tác tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên.

Sau buổi lễ, 400 chị em phụ nữ sẽ được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chị em thụ hưởng còn lại sẽ lần lượt được tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện: Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong 3 tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua hai chuỗi hoạt động trọng tâm:

Hoạt động chạm thẻ thanh toán: Mỗi giao dịch thành công được quy đổi thành 2.010 đồng đóng góp cho dự án tầm soát ung thư. Xuyên suốt hoạt động, hơn 2,2 triệu lượt chạm thẻ NAPAS, Mastercard để thanh toán được ghi nhận tại các cửa hàng tham gia chương trình.

Hoạt động “Bước Chạy Sống Khỏe”: Quy đổi 2.010 đồng/km chạy trực tuyến và 20.100 đồng/km chạy tại sự kiện trực tiếp, trở thành điểm nhấn gắn kết người trẻ với hoạt động thiện nguyện. Các sự kiện chạy bộ trực tiếp đã thu hút gần 3.000 người tham gia, hoàn thành gần 12.000 km chạy bộ. Sự kiện chạy bộ trực tuyến cũng đã thu hút hơn 4.400 lượt đăng ký, với hơn 240.000 km hợp lệ và hơn 32.000 cuộc chạy phát sinh trong 30 ngày.

Bên cạnh việc trao tặng các gói tầm soát miễn phí, chương trình cũng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe” với sự tham gia của các chuyên gia y khoa.

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí. Bên cạnh đó, năm nay, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm, … nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.



Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết: “Hành trình ba năm đồng hành cùng Payoo và Mastercard trong chương trình Chạm sẻ chia, Trao hy vọng đã góp phần khẳng định cam kết của NAPAS trong việc phát triển bền vững gắn liền với các giá trị đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, việc ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho giai đoạn 2025–2030 tiếp tục củng cố định hướng lâu dài của chúng tôi trong các hoạt động CSR hướng đến phụ nữ. NAPAS tin rằng những hỗ trợ thiết thực mà chương trình mang lại sẽ tiếp tục lan tỏa và tạo nên tác động tích cực, bền vững cho xã hội.”

Đại diện Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo nhấn mạnh về tiềm năng nhân rộng của chương trình “Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp có cùng chí hướng xây dựng những hoạt động an sinh xã hội thường niên, mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người yếu thế, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.”