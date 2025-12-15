Viettel Construction: Khẳng định năng lực từ các dự án tầm cỡ

Từ khu đô thị, resort nghỉ dưỡng đến nhà máy, trường học, hạ tầng kỹ thuật hay các dự án đầu tư công, doanh nghiệp Viettel Construction liên tục được lựa chọn làm nhà thầu xây dựng, triển khai hạ tầng kỹ thuật trong những năm gần đây. Sự hiện diện rộng khắp này không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ năng lực thi công đồng bộ, quy trình quản trị tiến độ chặt chẽ và đội ngũ kỹ sư quy mô lớn - những yếu tố đang trở thành tiêu chí then chốt trong sàng lọc nhà thầu hiện nay.

Liên tiếp trúng thầu dự án tầm cỡ, Viettel Construction khẳng định uy tín

Được biết đến với khả năng tổ chức thi công đồng bộ và tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ, doanh nghiệp liên tục được lựa chọn triển khai các dự án quy mô tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước. Trong lĩnh vực đô thị – nghỉ dưỡng, Tổng công ty Cổ phần công trình Viettel (Viettel Construction) đảm nhiệm các gói thầu quan trọng tại các dự án tầm cỡ như: Khu đô thị An Điền, Trung Minh, BV Bavella Lạc Ngàn, Louis City Hoàng Mai, Vinhomes Dream City Hưng Yên, BGI Topaz Downtown, Vinh Park River, Namia Cồn Ba Xã, Khu đô thị sinh thái văn hoá Cà phê Suối Xanh, Phúc An Asuka Châu Đốc…

Viettel Construction khẳng định năng lực triển khai đa dạng các loại hình công trình xây dựng, từ khu đô thị - nghỉ dưỡng cao cấp đến giáo dục, công nghiệp và logistics. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, doanh nghiệp ghi dấu ấn tại các dự án như Ivory Villas & Resort, Lady Hill Sapa Resort, thể hiện năng lực thi công đồng bộ từ kết cấu, hoàn thiện mặt ngoài đến hạ tầng ngầm và cảnh quan, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của phân khúc cao cấp. Năng lực này được bảo chứng bởi đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, kiến trúc sư, hệ thống công nghệ thi công và quản lý dự án hiện đại, cùng nền tảng tài chính vững chắc, cho phép Viettel Construction tổ chức thi công hiệu quả các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.

Không chỉ ở khu vực tư nhân, Viettel Construction còn triển khai thành công nhiều dự án nhà ở xã hội và đầu tư công với yêu cầu nghiêm ngặt về hạ tầng, chất lượng và tiến độ. Với lợi thế về nguồn lực tài chính ổn định, nhân sự chuyên môn trải rộng trên toàn quốc và quy trình quản trị được chuẩn hóa, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các dự án hạ tầng nông thôn mới, công trình giao thông, kè móng và các hạng mục kỹ thuật chuyên sâu. Sự trải rộng về loại hình, quy mô và lĩnh vực triển khai tiếp tục khẳng định năng lực đồng bộ của Viettel Construction, đáp ứng linh hoạt và bền vững nhu cầu của thị trường xây dựng.

Kỹ thuật và kỷ luật, tạo lợi thế cạnh tranh cho Viettel Construction

Chuẩn kỹ thuật và kỷ luật tiến độ được Viettel Construction xác lập là nền tảng cốt lõi để tạo dựng niềm tin với các chủ đầu tư. Từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công và nghiệm thu, doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý dự án nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các hạng mục kỹ thuật then chốt như hạ tầng ngầm (điện, nước, viễn thông), hệ thống cơ điện (M&E), phòng cháy chữa cháy và cảnh quan. Việc chuẩn hóa quy trình theo từng giai đoạn không chỉ bảo đảm chất lượng đồng bộ, mà còn tạo tiền đề cho quá trình vận hành ổn định, an toàn và bền vững của công trình sau bàn giao.

Viettel Construction - Uy tín nhà thầu từ con người, quy trình, công nghệ

Ở những dự án có yêu cầu kỹ thuật cao như khu đô thị quy mô lớn, khu công nghiệp hay resort cao cấp, Viettel Construction không dừng lại ở vai trò thi công đơn thuần mà tổ chức quản trị tiến độ theo chiều sâu, được kiểm soát theo từng tuần, từng mốc kỹ thuật. Hệ thống báo cáo minh bạch, nghiệm thu theo giai đoạn giúp chủ đầu tư chủ động theo dõi tiến độ, kịp thời phát hiện rủi ro và hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo hạng mục, phát sinh chi phí. Sự nhất quán giữa kỹ thuật, tiến độ và cam kết bàn giao đã trở thành lợi thế cạnh tranh rõ nét, giúp Viettel Construction khẳng định uy tín trong phân khúc dự án quy mô lớn và phức tạp.

Bên cạnh quy trình và công nghệ, con người là "giá trị lõi" tạo nên khác biệt. Viettel Construction sở hữu đội ngũ gần 1.000 kỹ sư và chuyên gia được đào tạo bài bản, vận hành theo kỷ luật và cơ chế phối hợp chặt chẽ. Trong thực tiễn triển khai các dự án khu đô thị, resort, nhà máy và trung tâm thương mại, bảo đảm năng lực thi công và tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tối ưu phương án vận hành và bảo trì dài hạn. Chính trình độ nhân sự và tư duy đồng hành cùng chủ đầu tư đã giúp Viettel Construction trở thành đối tác chiến lược được thị trường tin cậy lâu dài.

Lĩnh vực xây dựng, trụ cột kinh doanh của Viettel Construction

Trong cơ cấu kinh doanh của Viettel Construction, lĩnh vực xây dựng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, thể hiện rõ qua hiệu quả tăng trưởng và mức đóng góp doanh thu ổn định. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng xây dựng đạt 3.414,6 tỷ đồng, chiếm 34% tổng doanh thu toàn Tổng công ty, tăng 17% so với cùng kỳ. Trên đà tăng trưởng này, ước tính cả năm 2025, doanh thu lĩnh vực xây dựng có thể đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Viettel Construction trên thị trường xây dựng.

Báo cáo doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của Viettel Construction (Nguồn VCC)

Không dừng lại ở việc hoàn thành và bàn giao công trình, Viettel Construction định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy giá trị vận hành bền vững làm thước đo chất lượng. Doanh nghiệp tham gia xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, từ thiết kế, thi công đến nghiệm thu, bàn giao và bảo trì, với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao bảo đảm các hạng mục hạ tầng, điện - nước - phòng cháy chữa cháy và cảnh quan vận hành đồng bộ, ổn định. Cách tiếp cận này giúp chủ đầu tư tối ưu tuổi thọ công trình, kiểm soát chi phí khai thác dài hạn và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Trên nền tảng kinh nghiệm, uy tín và nguồn lực tài chính, nhân sự vững mạnh, Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy, resort và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Hướng tới năm 2030, cùng với sự gia tăng nhu cầu xây dựng dân dụng, đô thị và nhà ở xã hội, mảng xây dựng của Viettel Construction được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng 15–20% mỗi năm với mục tiêu quy mô doanh thu 10.000 tỷ đồng, qua đó khẳng định vị thế nhà thầu mạnh, có năng lực toàn diện và được thị trường tín nhiệm.