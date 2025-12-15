Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lập đỉnh lợi nhuận mới, đại gia Philippines nắm 60% cổ phần

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) đến từ Philippines, cũng là công ty mẹ của Highlands Coffee, cho thấy chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới.

Cụ thể, lợi nhuận EBITDA trong quý đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng.

Đây là mức cao nhất trong hai năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024. Quý III/2023 là lần đầu tiên JFC công bố số liệu riêng của Highlands trong báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng ), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chuỗi đóng góp gần 29% EBITDA của mảng cà phê - trà và chiếm 6,1% tổng EBITDA toàn tập đoàn JFC.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, ﻿Highlands Coffee có 928 cửa hàng (tăng 78 cửa hàng so với cuối năm trước), bao gồm 800 cửa hàng trực tiếp sở hữu và 128 cửa hàng nhượng quyền.

Highlands Coffee do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao. Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TPHCM năm 2002.

10 năm sau, tức năm 2012, Jollibee Foods Corporation mua lại Highlands Coffee thông qua thương vụ với Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI Group) - công ty do David Thái sáng lập.

Đáng chú ý, VTI vừa có ﻿công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào giữa năm 2025, cho thấy vốn điều lệ của công ty là 326,6 tỷ đồng. Số vốn này thay đổi từ 100% vốn tư nhân (trong nước) thành 73% vốn tư nhân và 27% vốn nước ngoài .

Ngoài ra, theo báo cáo của Jollibee Foods Corporation, đại gia Philippines này đang nắm giữ 60% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu (SF Vung Tau JSC), chính là doanh nghiệp đang nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Service) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.

Từ cuối năm 2015, một công bố thay đổi nội dung đăng ký của SF Vũng Tàu cho thấy doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 19,9 tỷ đồng lên 53,1 tỷ đồng. Cùng với thay đổi này, nguồn vốn tư nhân (trong nước) của doanh nghiệp giảm từ 100% về 51% và xuất hiện 49% vốn nước ngoài.

Năm 2016, Jollibee Foods Corp lần đầu phát đi thông tin thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) chuỗi cửa hàng Highlands Coffee trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo Business Mirror, sau IPO, Jolibee dự kiến nâng sở hữu tại Highlands Coffee lên 60% trong khi Công ty VTI sẽ giảm sở hữu xuống 40%. Với việc Jollibee sở hữu trên 51% vốn, công ty quản lý vận hành chuỗi cà phê này sẽ chính thức trở thành công ty con của Jollilee. Để đổi lại thỏa thuận này, VTI sẽ được JSF cho vay tiếp 30 triệu USD .

Tuy nhiên, vào tháng 7/2019, thương vụ này đã bị hoãn lại nhưng Jollibee không tiết lộ lý do.

Vào tháng 6/2025, ﻿ông Tim Seltzer, Giám đốc Tài chính của Highlands Coffee chia sẻ về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty. Theo đó, Highlands Coffee đang có ý định niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 18 đến 24 tháng tới.