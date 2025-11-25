Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ đông lớn sẽ thoái toàn bộ vốn tại hãng bay do con trai bầu Hiển làm Chủ tịch

25-11-2025 - 07:32 AM | Doanh nghiệp

Một cổ đông lớn sẽ thoái toàn bộ vốn tại hãng bay do con trai bầu Hiển làm Chủ tịch

Du lịch Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông tại Vietravel Airlines.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (mã CK: VTR) vừa ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12/2025.

﻿Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Du lịch Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông tương đương 14,1%.

Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý 3/2025. Tính đến cuối quý 3/2025, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỷ đồng.﻿

Theo danh sách cổ đông của Du lịch Vietravel, hiện bà Nguyễn Thuỷ Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,94%).

Sau khi Du lịch Vietravel (VTR) rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.﻿

Đây là động thái tiếp theo trong lộ trình thoái vốn khỏi Vietravel Airlines – hãng bay do chính họ thành lập và đã bắt đầu “nhường sân” từ cuối năm 2024 khi chuyển nhượng một lượng cổ phần lớn cho Tập đoàn T&T.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, ông Đỗ Vinh Quang giữ cương vị Chủ tịch Vietravel Airlines, và dàn lãnh đạo ngồi vị trí chủ tọa đều là đại diện từ T&T, doanh nghiệp do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đứng đầu.﻿

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2026.﻿

Một cổ đông lớn sẽ thoái toàn bộ vốn tại hãng bay do con trai bầu Hiển làm Chủ tịch- Ảnh 1.

Đầu tháng 10, hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đã có các cuộc đàm phán về việc mua cổ phần Vietravel Airlines.
CEO Tony Fernandes từ lâu thể hiện sự quan tâm đến thị trường Việt Nam, nơi tầng lớp trung lưu tăng nhanh, hành vi tiêu dùng nhạy cảm về giá và nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không ngày càng lớn. Với tốc độ tăng trưởng dự báo 6–7% mỗi năm đến 2030, Việt Nam được xem là “điểm nóng” của ngành hàng không Đông Nam Á.

Báo ngoại: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines của bầu Hiển?

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe máy điện VinFast bán ra gấp 6 lần, Xanh SM chỉ mua 1%: Nước cờ của ông Phạm Nhật Vượng với pin giá rẻ, đón đầu quy định siết xe xăng

Xe máy điện VinFast bán ra gấp 6 lần, Xanh SM chỉ mua 1%: Nước cờ của ông Phạm Nhật Vượng với pin giá rẻ, đón đầu quy định siết xe xăng Nổi bật

BSC: Nhựa Bình Minh mất thị phần, phải tăng chiết khấu bán hàng lên cao nhất 5 năm

BSC: Nhựa Bình Minh mất thị phần, phải tăng chiết khấu bán hàng lên cao nhất 5 năm Nổi bật

BSR tăng tốc SXKD, bù đắp những thiệt hại của đất nước do mưa lũ

BSR tăng tốc SXKD, bù đắp những thiệt hại của đất nước do mưa lũ

17:30 , 24/11/2025
Vietjet nhận tàu bay Boeing đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt chiến lược tại Thái Lan

Vietjet nhận tàu bay Boeing đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt chiến lược tại Thái Lan

17:30 , 24/11/2025
Vingroup hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng sau 2 tháng

Vingroup hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng sau 2 tháng

14:54 , 24/11/2025
Dự án 1.000 tỷ ‘kẹt’ 8 năm ở ven sông Sài Gòn của Đất Xanh (DXG) đón tin mừng

Dự án 1.000 tỷ ‘kẹt’ 8 năm ở ven sông Sài Gòn của Đất Xanh (DXG) đón tin mừng

14:24 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên