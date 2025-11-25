Một cổ đông lớn sẽ thoái toàn bộ vốn tại hãng bay do con trai bầu Hiển làm Chủ tịch

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (mã CK: VTR) vừa ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12/2025.

﻿Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Du lịch Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông tương đương 14,1%.

Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý 3/2025. Tính đến cuối quý 3/2025, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỷ đồng.﻿

Theo danh sách cổ đông của Du lịch Vietravel, hiện bà Nguyễn Thuỷ Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,94%).

Sau khi Du lịch Vietravel (VTR) rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.﻿

Đây là động thái tiếp theo trong lộ trình thoái vốn khỏi Vietravel Airlines – hãng bay do chính họ thành lập và đã bắt đầu “nhường sân” từ cuối năm 2024 khi chuyển nhượng một lượng cổ phần lớn cho Tập đoàn T&T.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, ông Đỗ Vinh Quang giữ cương vị Chủ tịch Vietravel Airlines, và dàn lãnh đạo ngồi vị trí chủ tọa đều là đại diện từ T&T, doanh nghiệp do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đứng đầu.﻿

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2026.﻿

Đầu tháng 10, hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đã có các cuộc đàm phán về việc mua cổ phần Vietravel Airlines.

CEO Tony Fernandes từ lâu thể hiện sự quan tâm đến thị trường Việt Nam, nơi tầng lớp trung lưu tăng nhanh, hành vi tiêu dùng nhạy cảm về giá và nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không ngày càng lớn. Với tốc độ tăng trưởng dự báo 6–7% mỗi năm đến 2030, Việt Nam được xem là “điểm nóng” của ngành hàng không Đông Nam Á.