Vietravel Airlines tuyển cơ trưởng, cơ phó lương 120-200 triệu/tháng, ưu đãi vay mua nhà: Vẫn thấp hơn hẳn Vietnam Airlines và Vietjet Air?

Hãng hàng không Vietravel Airlines vừa công bố thông tin tuyển dụng một số vị trí. Trong đợt tuyển dụng phi công Airbus A320F này, hãng còn trống 4 vị trí, bao gồm DPE (giáo viên đánh giá bay), LSC/FI (giáo viên), cơ trưởng và cơ phó.



Mức lương sau thuế dự tính của của vị trí DPE là 318 triệu đồng/tháng, LSC/FI là 288 triệu đồng/tháng. 2 vị trí này cần đạt yêu cầu có 50 giờ huấn luyện và 20 giờ bay thường trong tháng.



Đối với vị trí cơ trưởng và cơ phó, mức lương lần lượt là 202 triệu đồng và 120 triệu đồng/tháng. Vị trí này cũng cần đạt được 70 giờ bay/tháng.

Ngoài mức lương, hãng hàng không này còn chiêu mộ nhân tài bằng cách tung hàng loạt ưu đãi đặc biệt từ hệ sinh thái của tập đoàn T&T, như tiếp cận ưu đãi mua nhà từ tập đoàn T&T, tiếp cận gói vay ưu đãi độc quyền từ ngân hàng SHB, tiếp cận chính sách hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng & sân golf từ tập đoàn T&T… ﻿

Hồi tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Vinh Quang con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) được bầu tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới của Vietravel Airlines họp và chọn ông Quang giữ vai trò Chủ tịch.

Với thông tin tuyển dụng trên của Vietravel Airlines, mức lương của cơ trưởng và cơ phó hiện thấp hơn so với mức trung bình của Vietnam Airlines và Vietjet Air. ﻿

﻿Cụ thể, chuyên trang hàng không Aviation A2Z đã tiết lộ mức lương phi công của Vietnam Airlines và VietJet Air năm 2025.

Nhìn chung, mức lương của các cơ trưởng tại Vietnam Airlines có xu hướng dao động từ 10.000 - 18.000 USD/tháng (khoảng 251 - 451 triệu đồng/tháng), tương đương từ 120.000 - 216.000 USD/năm (3 - 5,4 tỷ đồng/năm). Mức lương sẽ tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm làm việc. Cùng với đó là nhiều chế độ khác như phúc lợi phi tiền tệ, bên cạnh các khoản phụ cấp quá cảnh thông thường, chỗ ở tại khách sạn, vé máy bay cho gia đình,... ﻿

Còn cơ trưởng tại Vietjet sẽ có thu nhập từ 8.000 - 12.000 USD/tháng (khoảng 200 - 300 triệu đồng/tháng), tương đương 96.000 - 144.000 USD/năm (2,4 - 3,6 tỷ đồng/năm) chưa bao gồm nhiều chế độ đãi ngộ khác. ﻿

﻿Trong khi đó, vị trí DPE và LSC/FI (giáo viên đánh giá và huấn luyện bay) tại Vietravel Airlines với mức 288 – 318 triệu đồng/tháng là tương đối cạnh tranh, cao hơn mức lương cơ trưởng trung bình tại Vietnam Airlines và Vietjet.