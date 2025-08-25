Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"
Ở tuổi 34, Nguyễn Quang Đạt đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Khai thác bay của Vietravel Airlines. Trước đó một thập kỷ, anh từng gây chú ý khi trở thành “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” ở tuổi 24.
Nguyễn Quang Đạt (SN 1991) đang giữ vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay của hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) là một trong những sếp trẻ có sức hút lớn. Bởi trước khi nắm giữ nhiệm vụ này, anh từng là gương mặt nổi tiếng trên MXH.
Trước đó, vào năm 2023 Quang Đạt đã nắm giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. Anh có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Huấn luyện phi công và Trưởng bộ phận phát triển chất lượng phi công.
Lộ trình thăng tiến trong công việc đầy ấn tượng, cái tên Quang Đạt nhanh chóng gây chú ý, thu hút nhiều lượt quan tâm lẫn bàn tán. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi “tuổi trẻ tài cao”, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những tò mò xoay quanh việc anh từng được công nhận là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 24.
Quang Đạt đã chia sẻ công khai trên trang cá nhân, giải thích rõ hành trình học tập và công tác giai đoạn 2009 - 2015, là thời điểm anh từ học viên rồi lên phi công và cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam, sau đó vào Vietravel Airlines và giữ vị trí lãnh đạo.
Nguyên văn chia sẻ của Quang Đạt trên Facebook cá nhân:
Cuối tuần này lâu rồi mới có thời gian rảnh một chút vì mấy tháng vừa rồi nhiều việc quá. Tự nhiên vì vậy mà có thời gian đọc một vài trao đổi về câu chuyện lên cơ trưởng của mình 10 năm trước làm mình hơi chạnh lòng. Không phải vì nó không đúng, mà vì những người viết lại là những anh chị làm trong ngành. Hàng không là một ngành đặc thù, vì vậy sẽ có lúc hơi khó hiểu với những người ngoài ngành. Tuy nhiên với các anh chị đồng nghiệp thì chắc là các tiền bối chưa có đủ thông tin nên những trao đổi ấy hơi thiệt cho một người em đi sau như mình.
Nên cũng nhân cơ hội câu chuyện 10 năm trước được mọi người nói lại, mình xin được giải thích kỹ hơn về quá trình học và công tác của mình từ năm 2009 đến năm 2015:
- Tháng 9/2009: Nhập học khoa kinh tế đối ngoại của FTU, Hà Nội (Trường Đại học Ngoại Thương). Năm đó mình thi khối D, kết quả không xuất sắc chỉ vừa đủ điểm trúng tuyển vào khoa.
- Tháng 4/2011: Tốt nghiệp khoá đào tạo phi công cơ bản của trường CTC, New Zealand (CTC Aviation Training Centre – Trung tâm đào tạo hàng không CTC, nay là L3Harris Airline Academy, Vương quốc Anh - pv).
- Tháng 8/2011: Tốt nghiệp khoá chuyển loại A320F tại CTC, UK và tháng 12/2011 hoàn thành huấn luyện line tại Jetstar Pacific và bắt đầu bay vị trí cơ phó.
- Năm 2012 mình quay lại FTU Hồ Chí Minh học. Do vừa đi bay vừa đi học và quá thời gian bảo lưu tại FTU Hà Nội nên mình tham gia học hệ liên kết giữa FTU và một đại học ở UK.
- Tháng 5/2015: Tốt nghiệp cử nhân kinh tế.
- Tháng 6/2015: Mình có 3000 giờ bay ở vị trí cơ phó và hoàn thành nâng bậc lên vị trí cơ trưởng.
Mình đã chia sẻ một vài lần rằng thời gian 10 năm sau đó là một hành trình đầy thú vị với mình vì những thông tin về công việc của mình đến được với nhiều người.
Điều may mắn nhất xảy ra không phải nhận về một danh xưng, mà trong 10 năm mình tự hào vì đã có thể truyền cảm hứng cho một vài bạn trẻ (hơn) đi theo con đường và mình đã từng đi. Trách nhiệm mà mình nhận lại là phải trở thành một người tử tế trong công việc.
Ngoài 30 tuổi, có nhiều điều mình chưa đạt được, chưa hoàn hảo, nhưng mình tự tin rằng trở thành một người tử tế thì mình đã ít nhiều làm được.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, anh chàng chia sẻ rất nhiều hình ảnh công việc.
Hiện tại, trên cương vị Giám đốc Ban Khai thác bay, một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp - Quang Đạt chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động khai thác bay - lĩnh vực cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và an toàn hàng không.
Quang Đạt từng chia sẻ trên truyền thông rằng hành trình công việc dựa vào rất nhiều những nỗ lực của bản thân, sử ủng hộ từ gia đình. Từ nhỏ, Quang Đạt đã được truyền cảm hứng lớn từ cha - một phi công quân sự rồi dân dụng, người đã gieo vào tâm trí anh tình yêu sâu sắc với bầu trời.
Ngoài công việc ở hãng hàng không, Quang Đạt còn là tác giả cuốn sách Là Vì Con Tim Anh Rung Lên - nơi anh chia sẻ cách giải tỏa căng thẳng, bí quyết giữ sức khỏe bằng thể thao và gym sau mỗi chuyến bay áp lực.
Anh cũng nổi tiếng trên mạng xã hội, với hơn 80 nghìn theo dõi trên Instagram cá nhân. Đây cũng là nơi anh thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống thời thường.
Anh kết hôn với blogger Hà Trúc vào tháng 1/2025.
Ảnh: FNVV
