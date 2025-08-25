Chuyện gì xảy ra với Sơn Tùng M-TP?

“Hot trend” được chính chủ “tung hứng”

Những ngày vừa qua, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” khi cái tên Sơn Tùng M-TP xuất hiện dày đặc ở khắp các bài đăng. Điều đáng chú ý là phần lớn nội dung các bài viết chẳng hề liên quan đến nam ca sĩ, nhưng dân mạng vẫn cố tình đặt tên anh ở đầu rồi mới viết tiếp.

Hiện tượng này khiến nhiều người ngoài cuộc cảm thấy khó hiểu, thậm chí tò mò không biết liệu Sơn Tùng đang vướng phải sự cố nào. Tuy nhiên, với cộng đồng fan lâu năm, họ nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một “trend” bắt nguồn từ chính fandom.

Câu chuyện xuất phát từ một bức ảnh chế lan truyền trên fanpage M-TP, trong đó có dòng bình luận hài hước: “Flop quá thì ghi tên anh vào”. Từ đó, cư dân mạng đồng loạt bắt chước “công thức” này: nhắc tên Sơn Tùng M-TP ở đầu bài với hy vọng bài viết sẽ viral, nhận được nhiều tương tác hơn.

Không lâu sau, trào lưu nhanh chóng bùng nổ. Người thì hiếu kỳ muốn thử xem hiệu quả ra sao, người thì tham gia cho vui. Kết quả là hàng loạt status, bình luận đồng loạt gọi tên Sơn Tùng, khiến cộng đồng mạng thích thú và “thả tim” rầm rộ. Nhiều người còn công nhận rằng cách này thực sự có tác dụng, bởi những bài viết gắn tên nam ca sĩ đều ghi nhận lượng tương tác vượt trội.

Đáng chú ý, chính Sơn Tùng M-TP cũng đã nhập cuộc. Ngày 23/8, Sơn Tùng M-TP mở tài khoản trên mạng xã hội Threads. Chỉ sau thời gian ngắn, tài khoản mang tên nam ca sĩ thu hút một lượng lớn theo dõi (hơn 550.000).

Sau đó, anh nhanh chóng đăng 2 bài mở màn với đúng “công thức”:

“Sơn Tùng M-TP. Thấy tui cười vậy thôi chứ bên trong tui cũng vui lắm”.

"Sơn Tùng M-TP. Từ hôm qua đến hôm nay sao váng đầu với bị hắt xì hơi nhiều quá…”

Chỉ sau khoảng vài giờ, cả 2 bài viết đã đạt gần hàng trăm nghìn lượt xem và tiếp tục nhận về vô số lượt yêu thích, cho thấy sức hút của trend này không hề nhỏ.

Tiếp tục “gây sốt” nhờ 1 đoạn video liên quan trong buổi hợp luyện A80 lần 2

Sau đợt tổng hợp luyện A80 lần 2, Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm khi một đoạn clip ghi lại cảnh các chiến sĩ vừa diễu bước vừa cất tiếng hát ca khúc “Như ngày hôm qua” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong video được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đăng tải, đội hình quân nhân chỉnh tề, bước đều đầy khí thế nhưng vẫn hòa giọng trong giai điệu trẻ trung: “Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai. Kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua”. Hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa gần gũi này đã nhanh chóng “gây sốt”, thu hút đông đảo lượt chia sẻ và bình luận.

Không chỉ người xem trực tuyến, ngay tại hiện trường, người dân đứng hai bên đường cũng không giấu nổi sự phấn khích. Nhiều người hò reo cổ vũ, thậm chí hát theo, tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết quân dân.

Đoàn diễu binh vừa đi vừa hát ca khúc nhạc trẻ của Sơn Tùng M-TP khiến giới trẻ thích thú (Ảnh: Cắt từ video).

Khán giả bày tỏ sự thích thú trước tinh thần trẻ trung và gần gũi của các chiến sĩ. Một số bình luận còn hài hước cho rằng: “Sơn Tùng M-TP chắc chắn sẽ rất tự hào khi thấy khoảnh khắc này”.

Đáng chú ý, chính tài khoản Facebook của Sơn Tùng M-TP cũng đã “thả tim” cho clip gốc, càng khiến cộng đồng mạng thêm chú ý.

Như ngày hôm qua được xem là một trong những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc ra mắt vào đúng 0h ngày 25.12.2015, như một món quà Giáng sinh đặc biệt, đồng thời kỷ niệm tròn ba năm anh bước vào con đường nghệ thuật. Không chỉ là bản ballad giàu cảm xúc, bài hát còn mang ý nghĩa như lời tri ân sâu sắc gửi tới cộng đồng người hâm mộ.

Với giai điệu êm dịu, ca từ gần gũi mà giàu thông điệp, Như ngày hôm qua khắc họa tình bạn chân thành, niềm tin bền chặt cùng những khoảnh khắc gắn bó vượt thời gian. Ẩn sau từng câu hát là lời động viên và lời hứa “mãi bên nhau” mà Sơn Tùng muốn gửi đến những khán giả đã luôn đồng hành cùng anh. Chính sự ấm áp và gần gũi ấy đã biến ca khúc thành cầu nối gắn kết giữa Sơn Tùng và cộng đồng Sky, thường xuyên được vang lên trong các buổi fan meeting và các sự kiện gặp gỡ.

Dù đã gần một thập kỷ trôi qua, sức sống của Như ngày hôm qua vẫn chưa hề giảm nhiệt. Đặc biệt, sau khi đoạn clip các chiến sĩ hát vang ca khúc này trở thành hiện tượng mạng, bài hát tiếp tục được khán giả tìm nghe và chia sẻ rộng rãi trên YouTube cũng như các nền tảng nhạc số.

