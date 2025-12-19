Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show

19-12-2025 - 23:22 PM | Lifestyle

Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show

Ở tuổi U65, vệ sĩ của Mỹ Tâm khiến nhiều người bất ngờ trước sức khỏe dẻo dai của ông.

Liveshow của Mỹ Tâm dù đã diễn ra được một tuần nhưng dư âm với khán giả đến xem vẫn chưa thể dứt. Ngoài nhân vật chính của đêm nhạc là Mỹ Tâm cùng khách mời Đen Vâu, nghệ sĩ tới dự với vai trò khán giả như Đức Phúc, Erik, Hòa Minzy... thì vệ sĩ tóc bạc U65 - Tùng Yuki của Mỹ Tâm cũng là nhân vật gây chú ý, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ngoài khoảnh khắc chạy theo Mỹ Tâm một vòng sân vận động Mỹ Đình, Tùng Yuki còn khiến không ít người có mặt tại đêm nhạc "sốc" trước sức khỏe dẻo dai của ông. Cụ thể trong màn giao lưu giữa Mỹ Tâm và khán giả là ca sĩ Hòa Minzy - Tùng Yuki vẫn nhắc bổng được nữ ca sĩ quê Bắc Ninh lên cao hơn sân khấu để tiện trò chuyện.

Sau khi clip, Tùng Yuki nhấc bổng Hòa Minzy được lan tỏa trên mạng xã hội rất nhiều người dành lời khen cho sức khỏe và sự nhiệt huyết của ông: "Vệ sĩ có tâm nhất"; "Bố Tùng rất tuyệt vời"; "Chú Tùng vẫn phong độ"... Bên cạnh đó có không ít bình luận hài hước: "Bố Tùng kiểu: lẹ lẹ 2 đứa, bố cũng có tuổi rồi"; "Tội bố Tùng quá"...

Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show- Ảnh 1.

Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show- Ảnh 2.

Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1966, là một trong những vệ sĩ kỳ cựu của showbiz Việt. Ông từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc… Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông còn là người sáng lập và điều hành Công ty dịch vụ bảo vệ Tùng Yuki Security.

Suốt nhiều năm qua, Tùng Yuki là vệ sĩ thân cận của ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Hình ảnh vệ sĩ tóc bạc, dáng người rắn rỏi, tác phong điềm tĩnh giúp ông gây chú ý mạnh trên mạng xã hội. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn trực tiếp làm nhiệm vụ và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

Theo Li La

Thanh niên Việt

