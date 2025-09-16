Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn

16-09-2025 - 10:30 AM | Lifestyle

Tiết lộ quy tắc bảo vệ Mỹ Tâm của Tùng Yuki khiến nhiều người bất ngờ.

Ông Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1966, là một trong những vệ sĩ kỳ cựu nhất Việt Nam. Ông vừa là diễn viên quen mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, vừa là người sáng lập và điều hành Công ty dịch vụ bảo vệ Tùng Yuki Security. 

Suốt hơn hai thập niên, ông đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn, bảo vệ cho các nghệ sĩ và khách VIP. Trong đó, mối gắn bó được nhắc đến nhiều nhất chính là với ca sĩ Mỹ Tâm.

Mới đây Tùng Yuki gây chú ý khi chia sẻ quy tắc làm việc với khách hàng nói chung và Mỹ Tâm nói riêng. Tùng Yuki chia sẻ trên tờ Thanh Niên, khi bảo vệ Mỹ Tâm, ông luôn đặt sự an toàn và quyền riêng tư của cô lên hàng đầu. 

Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn- Ảnh 1.

Tùng Yuki đồng hành cùng Mỹ Tâm nhiều năm qua.

Sau mỗi chương trình hay lịch trình cuối ngày, ông chỉ đưa nữ ca sĩ về đến cửa phòng khách sạn hoặc cầu thang, tuyệt đối không bước chân vào phòng riêng. Việc đưa Mỹ Tâm vào phòng do trợ lý nữ đảm nhận. Ông luôn giữ khoảng cách rõ ràng, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng không để hành động có thể bị hiểu lầm.

Bên cạnh đó, Tùng Yuki còn rất cẩn trọng trong giao tiếp, di chuyển và xử lý tình huống tại hậu trường. Ông kiểm tra an ninh, môi trường xung quanh, thậm chí để ý khả năng có thiết bị quay lén, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ. Chính sự chuyên nghiệp này đã giúp ông trở thành vệ sĩ được nhiều ngôi sao, doanh nhân và sự kiện lớn tin tưởng.

Nói thêm về lý do ít đóng phim, Tùng Yuki từng chia sẻ trên VietNamNet rằng là, ở tuổi ngoài 60 ông hạnh phúc vì vẫn được các đạo diễn mời nhưng luôn cân nhắc kỹ mỗi vai diễn. Ông xem xét xem vai có phù hợp, lịch quay có chồng chéo với công việc bảo vệ hay ảnh hưởng sức khỏe không.

Người đàn ông được Mỹ Tâm "tin tưởng tuyệt đối", chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đã hút 6 triệu lượt xem là ai?

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

