Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình khép lại với nhiều khoảnh khắc thiêng liêng. Trong đó là khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm ngân vang những câu hát đầu tiên của ca khúc Giai điệu tự hào: "Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng".

Người đứng sau ca khúc đạt 14 triệu view được Mỹ Tâm thể hiện ở đại lễ 2-9

Video màn thể hiện của Mỹ Tâm ở đại lễ hiện vẫn được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút 14 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Để tạo nên sự thành công này, không thể quên nhắc đến nhạc sĩ Phạm Hồng Biển - tác giả ca khúc Giai điệu tự hào.

30 phút sáng tác "Giai điệu tự hào"

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển cho biết đến nay anh vẫn còn cảm xúc lâng lâng xúc động khi bài hát của mình được vang lên trong đại lễ của đất nước.

"Chỉ được xem buổi duyệt binh qua màn ảnh nhỏ nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hàng vạn người có mặt ở Quảng trường Ba Đình , nghe từng nốt nhạc vang lên từ ca khúc của mình vang lên trong ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, tôi vẫn thấy nghẹn ngào.

Đây là không gian thiêng liêng của đất nước và tác phẩm nhỏ bé của tôi được góp mặt trong khoảnh khắc ấy là hạnh phúc to lớn khó tả. Tôi thấy mình thật may mắn vì âm nhạc cho tôi cơ hội được đồng hành với dòng chảy lịch sử của đất nước" , nhạc sĩ tâm sự.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực, hát vang "Giai điệu tự hào" ở quảng trường Ba Đình khiến triệu trái tim Việt rung động.

Nam nhạc sĩ cho biết anh bất ngờ khi ca khúc của mình lại được lan toả mạnh đến như vậy. Khi viết Giai điệu tự hào , nhạc sĩ không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó bài hát sẽ được nhiều người biết đến.

Sự kết hợp của Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên cũng khiến nhạc sĩ Phạm Hồng Biển xúc động. Với anh, đây không chỉ là màn trình diễn, mà còn là sự kết nối thế hệ từ người lớn đến các em nhỏ đều có thể cùng hát, cùng tự hào về đất nước mình.

"Khi hàng triệu người nghe, chia sẻ, hát theo, tôi cảm giác âm nhạc đã tìm được con đường tự nhiên nhất để chạm đến trái tim công chúng", anh nói.

Ít ai ngờ ca khúc vang lên đầy hùng tráng ở Ba Đình lại được viết trong một buổi sáng đời thường cách đây hơn mười năm. Khi còn là sinh viên Nhạc viện, Phạm Hồng Biển tình cờ nghe các em học sinh tiểu học gần nhà hát vang ca khúc Tiến quân ca trong lễ chào cờ.

Nhạc sĩ tiết lộ: "Âm thanh ấy rất trong trẻo, rất hồn nhiên, nhưng lại làm tôi rưng rưng xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngồi xuống và viết ngay. Chỉ khoảng nửa giờ, giai điệu và ca từ của 'Giai điệu tự hào' đã thành hình.

Tôi nghĩ, đôi khi âm nhạc đến rất tự nhiên, giống như một món quà. Và bài hát này, với tôi, chính là món quà của tuổi trẻ giữa khung cảnh bình yên của đất nước".

Phạm Hồng Biển là tác giả ca khúc "Giai điệu tự hào".

Khi sáng tác Giai điệu tự hào , anh mong muốn nhạc phẩm truyền thông điệp về đất nước, gợi nhắc sự hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước, khơi gợi niềm tự hào khi được làm người Việt Nam.

Âm nhạc đến từ trái tim của người con đất Việt

Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn nghệ dân gian, Phạm Hồng Biển hiểu sự hào hùng của âm nhạc cách mạng không chỉ nằm ở nhịp điệu rộn ràng, mà còn ở ca từ khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Trong sự nghiệp sáng tác, Phạm Hồng Biển không chỉ viết những ca khúc thể hiện tinh thần hào hùng dân tộc như Giai điệu tự hào, Hẹn ước Bắc Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc... mà còn ghi dấu ấn với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ bản thân đang gánh “nhiệm vụ lớn” khi sáng tác những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước.

Phạm Hồng Biển khẳng định bản thân là nhạc sĩ viết từ cảm xúc thật, từ trái tim của một người con đất Việt yêu nước. Có lẽ chính suy nghĩ trong sáng ấy làm cho Giai điệu tự hào thật sự được lan toả và đồng cảm. Anh tin rằng khi bản thân chân thành thì âm nhạc sẽ tự khắc mang trong nó thông điệp, và người nghe sẽ cảm nhận theo cách riêng của họ.

Nói về con đường âm nhạc của mình, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển cho biết anh yêu âm nhạc từ nhỏ, nhưng chỉ bắt đầu sáng tác từ thời sinh viên.

"Những ngày ở trọ, cây đàn guitar cũ và cuốn sổ chép nhạc là bạn đồng hành thân thiết nhất. Lúc ấy, tôi viết nhiều về gia đình, tình yêu quê hương, tôi nhận ra sáng tác là cách mình đối thoại với chính mình và với cuộc đời.

Mỗi bài hát là cột mốc, một dấu ấn của tuổi trẻ tôi. Vì vậy tôi ngày càng chăm viết hơn và những cảm xúc liên tục gợi lên để rồi trở thành những tác phẩm cống hiến cho đời" , anh thổ lộ.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác nhiều ca khúc về quê hương, đất nước.

Từ góc nhìn nghề nghiệp, Phạm Hồng Biển khẳng định trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ là sáng tác, mà còn là lan tỏa những giá trị tích cực. Anh chia sẻ mong muốn thực hiện nhiều sản phẩm hơn nữa để quảng bá văn hóa dân tộc, kết nối truyền thống với hiện đại, và trên hết là truyền tình yêu nước đến thế hệ trẻ.

"Tôi nghĩ rằng âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại không đối lập, mà có thể song hành cùng nhau. Cái gốc của tôi vẫn là dân ca và những giai điệu về quê hương đất nước, với những giá trị lâu bền. Tôi cũng muốn thử hòa trộn chúng với nhịp điệu, cách viết, cách phối khí mới để gần gũi hơn với người trẻ.

Con đường phía trước chắc chắn không dễ, nhưng tôi tin nếu giữ được sự chân thành và không quên gốc rễ, âm nhạc của mình vẫn sẽ tìm được người đồng cảm" , nhạc sĩ khẳng định.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sinh năm 1990 tại Đà Nẵng. Anh là tác giả của nhiều sáng tác nổi tiếng như Thương con chốt sang sông, Sen, Sầu thương tình tang, Muối ơi (nhạc phim Hai Muối ), cùng loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ như Miền Trung ơi, đau xót nào vơi, Cửu Long tình, Bậu về nơi đâu... Không chỉ thành công trong vai trò sáng tác, Phạm Hồng Biển còn là nhạc sĩ đứng sau thành công của nhiều game show với vai trò là Giám đốc âm nhạc như Ca sĩ thần tượng, Thử tài siêu nhí, Vẫn hát lời tình yêu, Tuyệt đỉnh bolero... Những chương trình của anh khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo dấu ấn riêng biệt trong làng nhạc Việt.



