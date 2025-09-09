1 phút Đại lễ 2/9 cho Mỹ Tâm những con số gây choáng: Follower tăng đột biến, gây sốt trang Thông tin Chính phủ

Chiều 9/9, fanpage công ty Mỹ Tâm chính thức cập nhật những con số tăng trưởng sau Đại lễ 2/9, khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Trong vòng chỉ một tuần, lượng Tri Âm theo dõi các kênh chính thức của MT Entertainment tăng đột biến, với 400.000 tài khoản mới trên fanpage của Mỹ Tâm và 40.000 trên trang MT Entertainment. Nhờ đó, fanpage của “họa mi tóc nâu” đã cán mốc 5,6 triệu lượt theo dõi, con số chứng minh vị thế số 1 showbiz Việt mà khó nghệ sĩ nào sánh kịp.

Fanpage của “họa mi tóc nâu” đã cán mốc 5,6 triệu lượt theo dõi

Hiệu ứng mạng xã hội sau màn trình diễn của Mỹ Tâm có thể nói là chưa từng có. Những bài đăng liên quan đến sân khấu thiêng liêng ngày 2/9 đồng loạt đạt lượng tương tác khủng. Trong đó, khoảnh khắc Mỹ Tâm rưng rưng đứng giữa quảng trường Ba Đình đã chạm tới cảm xúc của hàng trăm nghìn khán giả, thu về hơn nửa triệu lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn. Video biểu diễn Tiến Quân Ca kết hợp cùng Giai Điệu Tự Hào trên fanpage Mỹ Tâm đạt gần 800 nghìn lượt yêu thích, một con số mà hiếm nghệ sĩ Việt nào từng đạt được.

Video biểu diễn Tiến Quân Ca kết hợp cùng Giai Điệu Tự Hào trên fanpage Mỹ Tâm đạt gần 800 nghìn lượt yêu thích

Không chỉ trên trang cá nhân, hình ảnh Mỹ Tâm còn phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Bài đăng về Mỹ Tâm trên trang Thông tin Chính phủ cũng gây bão khi thu hút gần 200 nghìn lượt yêu thích. Netizen liên tục chia sẻ, để lại bình luận trầm trồ về nhan sắc rực rỡ, phong thái tự hào và giọng hát đầy xúc cảm của nữ ca sĩ trong ngày trọng đại của dân tộc.

Bài đăng về Mỹ Tâm trên trang Thông tin Chính phủ cũng gây bão khi thu hút gần 200 nghìn lượt yêu thích

Chỉ với 1 phút 12 giây trình diễn, Mỹ Tâm đã có cho mình một “khoảnh khắc để đời” và khẳng định sức hút không đối thủ. Hiệu ứng xã hội mà cô tạo ra hậu Đại lễ 2/9 không chỉ là những con số tăng trưởng khủng, mà còn là dấu ấn mang tính biểu tượng, nhắc nhớ về hình ảnh một ngôi sao quốc dân luôn biết cách chạm đến trái tim công chúng.