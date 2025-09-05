Người đàn ông được Mỹ Tâm "tin tưởng tuyệt đối", chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đã hút 6 triệu lượt xem là ai?

Clip 6 triệu lượt xem và người đàn ông đặc biệt sau lưng Mỹ Tâm

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Mỹ Tâm xuất hiện giản dị nhưng vẫn tỏa sáng, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Thế nhưng, người khiến mạng xã hội “bùng nổ” không chỉ có nữ ca sĩ. Một clip ghi lại cảnh một người đàn ông tóc bạc, mặc vest chỉnh tề, luôn đi sát phía sau, che chắn, thậm chí lấy quạt tay để làm mát cho Mỹ Tâm giữa đám đông, bất ngờ gây sốt. Chỉ trong vài ngày, đoạn video vượt mốc 6 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận khen ngợi sự ân cần và ráo riết truy tìm danh tính.

Hình ảnh vệ sĩ kề cận Mỹ Tâm gây chú ý

Đó chính là Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng) – người vệ sĩ đặc biệt đã đồng hành cùng Mỹ Tâm suốt hơn chục năm qua. Với fan, ông là “vệ sĩ quốc dân”, nhưng với Mỹ Tâm, ông thân thiết đến mức được gọi bằng cái tên đầy trìu mến: “bố Tùng”. Nữ ca sĩ từng khẳng định: “Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến những nơi đông người”.

Ông cũng là vệ si được nhiều người nổi tiếng đặt niềm tin

Sinh ra tại Gia Lai, từ nhỏ đã theo học Vịnh Xuân Quyền, Tùng Yuki từng là một chàng trai mê võ nhưng lại chọn học kỹ thuật cơ khí khi rời quê vào TP.HCM lập nghiệp. Để trang trải chi phí học tập, ông cộng tác bán thời gian cho một công ty bảo vệ. Từ cái duyên bất ngờ này, ông bén duyên với nghề vệ sĩ, rồi gắn bó đến nay đã hơn 30 năm.

Tùng Yuki từng là “lá chắn thép” của hàng loạt ngôi sao đình đám khi tới Việt Nam lưu diễn

Từ một vệ sĩ trẻ tuổi, Tùng Yuki nay là giám đốc một công ty bảo vệ hàng trăm nhân viên, được tin tưởng giao phụ trách an ninh cho nhiều sự kiện có quy mô lớn. Với phong thái điềm đạm, kinh nghiệm dày dạn và lối xử lý mềm mỏng, ông trở thành “lá chắn thép” của hàng loạt ngôi sao đình đám, từ Trường Giang, Nhã Phương cho đến những cái tên quốc tế như Jang Dong Gun, So Ji Sub, Bi Rain, Han Ga In, nhóm 2NE1 và cả Blackpink trong concert tại Hà Nội năm 2023. “Vệ sĩ tóc bạc” không chỉ là một gương mặt quen thuộc ở hậu trường showbiz mà còn là người thầm lặng bảo vệ những khoảnh khắc tỏa sáng của nghệ sĩ trên sân khấu.

Khi “bố Tùng” bước lên màn ảnh và trở thành “ông bố quốc dân”

Nếu ngoài đời ông là người đàn ông tóc bạc đầy uy tín, vững vàng sau lưng Mỹ Tâm, thì trên màn ảnh, Tùng Yuki lại hóa thân thành những ông bố hiền hậu, chính trực khiến khán giả yêu mến. Bén duyên điện ảnh từ năm 2004 với bộ phim Dốc tình, ông gây ấn tượng bởi lối diễn mộc mạc, tự nhiên. Sau đó, hàng loạt đạo diễn mời ông vào các vai diễn phù hợp với phong thái chững chạc, hiền từ.

Ngoài vai trò vệ sĩ, Tùng Yuki còn tham gia trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình

Khán giả từng gặp ông trong Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bỗng dưng muốn khóc, Bản năng thép… Đặc biệt, trong Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm đã đích thân mời ông vào vai bố của nhân vật chính – một sự trùng hợp thú vị giữa đời thực và phim ảnh. Bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông là Bí mật người thừa kế (2024), nơi ông đảm nhận vai luật sư Lâm – người đàn ông chính trực, điềm đạm, trung thành với lý tưởng của mình.

Với những vai diễn này, khán giả yêu mến gọi ông là “ông bố quốc dân”. Trên màn ảnh, ông mang đến hình ảnh một người cha ấm áp, kiên định, đôi khi nghiêm nghị nhưng luôn đầy yêu thương. Ngoài đời, ông lại chính là “bố Tùng” – chỗ dựa vững chắc của Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ. Hai hình ảnh ấy giao thoa, bổ sung cho nhau, tạo nên một sức hút đặc biệt khó lẫn.

Ở tuổi 63, Tùng Yuki chọn cuộc sống giản dị, kín đáo bên gia đình. Ông ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, dành thời gian tập võ, đọc sách, du lịch và làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, ông vẫn giữ thói quen rèn luyện thể chất bằng gym, bơi lội, chạy bộ để duy trì sức khỏe. “Nghề vệ sĩ giúp tôi kiếm sống và nuôi gia đình, còn nghệ thuật mang lại niềm vui, sự thoải mái”, ông từng chia sẻ.

Từ một cậu bé tỉnh lẻ mê võ thuật, đến một vệ sĩ quyền lực, rồi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, Tùng Yuki đã viết nên câu chuyện riêng của mình – câu chuyện về sự bền bỉ, điềm đạm và một tình yêu thầm lặng dành cho nghệ thuật, cho công việc và cho gia đình. Với khán giả, ông không chỉ là vệ sĩ tóc bạc đứng lặng lẽ sau lưng Mỹ Tâm, mà còn là biểu tượng của sự vững vàng, hiền hậu và đầy nhân văn.