Diễn biến nóng nhất vụ ồn ào tranh chấp giữa Jack và Thiên An

Vụ bê bối tình cảm giữa Jack và Thiên An mãi không đi đến hồi kết. Trong buổi gặp gỡ truyền thông để "tố" những góc khuất trong mối quan hệ với diễn viên Thiên An, Jack cho biết muốn thực hiện nghĩa vụ làm cha với con gái chung của cả hai, đồng thời đã nhờ Pháp luật vào cuộc giải quyết. Suốt thời gian qua, Thiên An không nhắc đến sự việc này, hạn chế xuất hiện trên MXH hay sự kiện showbiz.

Đến tối 19/12, trên fanpage chính thức của Jack có đăng tải thông báo cập nhật diễn biến mới nhất. Phía Jack cho biết nam ca sĩ đã đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý vụ ồn ào với Thiên An nhưng nữ diễn viên lại tiếp tục vắng mặt. Trong bài đăng này, phía đại diện Jack mong muốn Thiên An cùng phối hợp để sự việc được giải quyết.

Jack đã có mặt tại cơ quan chức năng để giải quyết ồn ào tranh chấp nuôi con

Trong buổi làm việc này, Thiên An vắng mặt. Lần gần nhất cô lộ diện trước công chúng là hơn 1 tháng trước

Cụ thể, thông báo từ công ty Jack như sau:

Công ty J97 Promotion xin trân trọng thông tin đến quý khán giả, đối tác và người hâm mộ:

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/12/2025, nghệ sỹ của chúng tôi là ông Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack - J97 ) đã có mặt tại Tòa án Nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đối chất theo giấy triệu tập của toà án, liên quan đến vụ kiện " Tranh chấp về xác định cha cho con " giữa ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bà Trần Nguyễn Thiên An.

Tuy nhiên trong buổi triệu tập lần này, không có mặt bà Trần Nguyễn Thiên An cũng như không có người đại diện để cùng tham gia làm việc.

Hôm nay, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, phía nghệ sỹ chúng tôi cùng gia đình và luật sư đại diện tham dự phiên tòa với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời mong muốn sự việc sớm được giải quyết đúng trình tự và thực hiện trách nhiệm như thông báo ban đầu của nghệ sỹ, nhằm hạn chế những thông tin sai lệch từ một phía làm ảnh hưởng suốt nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng trong quá trình xử lý tiếp theo sẽ nhận được sự phối hợp của các bên liên quan để vụ việc nhanh chóng kết thúc.

Mọi thông tin chính thức tiếp theo (nếu có) sẽ được cập nhật thông qua các kênh truyền thông chính thống của Công ty J97 Promotion.

Rất mong nhận được sự công tâm, thấu hiểu và chờ đợi từ quý khán giả. Xin chân thành cảm ơn.

Phía Jack mong Thiên An sẽ có mặt để giải quyết sự việc nhanh chóng

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Đến tháng 8/2025, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) - bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Khi đó, Thiên An cũng xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".