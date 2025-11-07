Ca sĩ Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) với lỗi Biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ca sĩ Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng; nam ca sĩ còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Đồng thời, ngày 4/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East với lỗi Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Ca sĩ Jack.

Trước đó, ngày 16/10, chương trình 'Tuổi thơ dưới ánh trăng" (Moonlit Childhood) do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức diễn ra vào 19h tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Sau chương trình, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh về phần biểu diễn của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) có nội dung ca từ chưa phù hợp, gây bức xúc trong dư luận.

Trước phản ánh này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẩn trương vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm.

Kết quả xác minh cho thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đưa vào chương trình 1 bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận.

Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục mời ca sĩ Jack làm việc tại Sở vào ngày 27/10.

Chiều 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) là bà Trần Thị Cẩm Loan tới làm việc theo giấy mời (lần 2) của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Cẩm Loan cho biết bà và ca sỹ Jack đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc được vi phạm khi biểu diễn bài hát có nội dung ca từ không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Bà Trần Thị Cẩm Loan cam kết sau sự việc này, ca sĩ Jack sẽ không tái phạm; đồng thời bà Loan mong muốn được các cơ quan tạo điều kiện để ca sĩ Jack có cơ hội sửa sai và tiếp tục quá trình hoạt động biểu diễn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mong muốn và kêu gọi các nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố không ngừng lan toả tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn, với mong muốn Hà Nội sẽ là điểm đến của nghệ thuật, là thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.