Nam ca sĩ sở hữu nhiều nhà, có mối tình kéo dài chỉ 10 ngày, U40 chưa vợ con

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989 tại Đà Lạt. Anh sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc, từng lọt top 8 Vietnam Idol 2008.

Trung Quân Idol sở hữu nhiều bản hit như: Chưa bao giờ, Chuyện mưa, Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay không có mưa bay, Thả vào mưa, Những ngày mưa cô đơn, Có điều gì sao không nói cùng anh, Trót yêu, Tình nào không như tình đầu, Ngày trôi về phía cũ,...

Sau nhiều năm làm nghề, Trung Quân có cuộc sống giàu có, nhiều người phải ao ước. Năm 2015, Trung Quân sắm xe hơn 1 tỷ đồng. 2 năm sau, anh đổi dòng xe sang của một thương hiệu nổi tiếng.

Trung Quân idol.

Báo Thế Giới Trẻ viết, hồi mới làm nghề, nam ca sĩ từng phải ở nhà thuê thì năm 2018, anh đã sở hữu 2 căn nhà khang trang. Thời điểm đó, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Đã leo lên giường ngủ rồi nhưng nhận mail phải bật dậy xem ngay, cầm điện thoại rưng rưng 'nhà tui đó, nhà của tui đó!!! Tối nay tui mất ngủ rùi, mọi người chúc mừng tui đi huhuhu”.

Khi mọi người chúc mừng, nam ca sĩ còn hài hước cho biết anh ước mình có đủ điều kiện để xây mỗi tỉnh một căn nhà, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng.

Song nhiều năm trở lại đây, Trung Quân khá kín tiếng về chuyện tài sản. Không biết đến hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1989 đã sở hữu bao nhiêu bất động sản nhưng năm 2023, khi thực hiện live show kỷ niệm 15 năm đi hát, anh bất ngờ chia sẻ, live show được đầu tư ước tính khoảng 2 căn nhà quận 3.

Trong buổi họp báo về liveshow này, nam ca sĩ tiết lộ đã phải bán 2 căn nhà. Báo Phụ nữ số trích lời nhà sản xuất Hà Tăng Phúc khi nói về điều này tại buổi họp báo: “Mức độ đầu tư mà Trung Quân dành cho show lần này ước tính khoảng 2 căn nhà ở quận 3 (quận trung tâm của TP.HCM). Chứng minh cho mọi người thấy Trung Quân chơi ‘tất tay’ ra sao".

Không chỉ sở hữu nhiều nhà và xe, Trung Quân Idol cũng là một trong những nam nghệ sĩ Việt chăm mua đồ hiệu nhất. Anh không tiếc tiền chi cho những đôi giày, chiếc túi xách đắt đỏ để tạo dựng phong cách cho mình. Sự chăm chút cho ngoại hình cũng là một trong những minh chứng cho thái độ nghiêm túc tham gia nghệ thuật của giọng ca “Dấu mưa”.

Trung Quân sở hữu nhiều nhà và sẵn sàng đầu tư lớn cho âm nhạc.

Hiện tại, ở tuổi U40, nam ca sĩ vẫn độc thân, không vợ không con.

Về đời tư, Trung Quân hiện vẫn sống độc thân ở tuổi U40. Trong một lần trả lời trên tờ Vnexpress, nam ca sĩ chia sẻ rằng, anh yêu ai người đó cũng chia tay để sang nước ngoài định cư. Nam ca sĩ còn tiết lộ, từng có cuộc tình chỉ kéo dài 10 ngày.

Anh nói: "Tôi không có thời gian để gặp gỡ, tìm hiểu ai nhưng nếu duyên tới, tôi sẵn sàng đón nhận, tìm hiểu và tiến tới. Tôi chưa có ai chứ không phải là không muốn yêu.

Tôi cũng là người yêu nhiều. Tôi tin vào tình yêu sét đánh, tình yêu trời định và bản thân tôi cũng đã trải qua rồi. Có những người đến với mình thời gian rất ngắn. Tôi từng yêu 1 bạn mà chỉ kéo dài được 10 ngày thì bạn ấy đi nước ngoài định cư".

Trong khi đó, trả lời trên báo Dân Trí mới đây khi được hỏi, hiện có đang yêu ai không, nam ca sĩ thẳng thắn nói: “Tôi hiện không yêu ai hết. Hiện tại, tôi chỉ yêu 2 thứ là yêu tiền và âm nhạc”.