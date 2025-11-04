Nam ca sĩ U40 nổi danh: "Nghệ sĩ làm cả đời mà không có hit mới là đau đớn"

Mới đây, tại chương trình Thử thật thách, ca sĩ Ngô Kiến Huy đã lên tiếng khi bị nói cả sự nghiệp chỉ có một bài hit.

Ngô Kiến Huy

Anh nói: "Tôi nghĩ mình có khả năng chuyển hóa những biệt danh của mình thành những cái rất hề hước và vui.

Nếu nói tôi chỉ có một hit thì thà tôi có một hit đó còn hơn không có. Nghệ sĩ làm cả đời mà không có hit thì nó mới đau đớn, còn tôi dù là trong 17, 18 năm qua ít nhất vẫn có một hit. Tôi nghĩ như vậy.

Hơn nữa, tư duy của tôi là không phải chỉ làm một mảng. Tôi làm nhiều mảng khác nhau, cả MC và diễn viên nữa. Việc tôi cộng tác nhiều mảng giúp tôi bao quát được nhiều hơn.

Ngoài việc làm cùng các bạn trẻ 2k, tôi còn có sự kết nối với bậc tiền bối phía trước, là những người thầy của tôi. Cái khó của tôi là dung hòa được những cá tính của các thế hệ này với nhau và tôi đã làm được.

Ví dụ, lớp nghệ sĩ đầu tiên sẽ có cách làm việc, tư duy khác, lớp nghệ sĩ hải ngoại tư duy khác. Rất may là tôi làm việc được với các thế hệ, từ các bạn trẻ hiện tại tới thế hệ xưa, không bị lạc trôi ở thế hệ nào hết.

Tôi cứ nghĩ tích cực là nếu tôi còn làm nghề thì sẽ tiếp tục có hit thôi".

Ngô Kiến Huy là ca sĩ hiếm hoi giữ được sự trẻ trung lâu dài, dù ở tuổi U40 vẫn như ngoài 20, không hề già đi sau nhiều năm. Anh nói: "Cái này phải trộm vía vì hành trình của tôi là lúc nào cũng mong muốn mang đến sự tích cực, tiếng cười cho mọi người nên chính tôi phải làm tôi cười trước. Cười nhiều thì cơ nó giãn ra nên trẻ lâu. Hi vọng rằng tôi vẫn tiếp tục còn sức để như vậy.

Đối với tôi, ngoại hình thì có thể tút tát được như làm tóc, make up, ăn diện nhưng cái lớn nhất với tôi lại là kho tàng trải nghiệm và kinh nghiệm có được.

Bây giờ, tôi làm nghề với nhiều kinh nghiệm hơn và đây cũng là thời điểm tôi phải bắt đầu chăm chút, quan tâm đến cái gọi là hậu phương cho mình sau này khi về già. Vì thế, tôi lấn sân kinh doanh nhiều hơn, cũng là cách để có trải nghiệm sống dày hơn để phục vụ khán giả".

Ngô Kiến Huy, tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988, là một nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt Nam. Khởi nghiệp vào năm 2008, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với chiến thắng tại cuộc thi Vươn tới ngôi sao.

Anh được biết đến rộng rãi với vai trò là ca sĩ qua các bản hit đình đám như "Giả Vờ Yêu", "Mưa Sao Băng" và gần đây là "Truyền Thái Y".

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành tựu qua các bộ phim điện ảnh nổi tiếng như "Chàng trai năm ấy" và "Em là bà nội của anh".

Đặc biệt, anh còn rất được yêu mến với vai trò người dẫn chương trình (MC), sở hữu lối dẫn dắt thông minh, hài hước trong nhiều show truyền hình thực tế ăn khách.