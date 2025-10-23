Nam ca sĩ hát tại hôn lễ trong mơ của Hoa hậu Đỗ Hà là ai?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngay khi những giai điệu ca khúc vang lên, nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra giọng hát quen thuộc này.

Chiều tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương - con trai tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi quy tụ dàn khách mời đình đám cùng quy mô tổ chức được đánh giá là hoành tráng bậc nhất Vbiz năm nay.

Hôn lễ cổ tích của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương

Bên cạnh không gian cưới được đầu tư chỉn chu, lộng lẫy chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích, nhiều khán giả còn đặc biệt quan tâm đến nam ca sĩ trình diễn trong hôn lễ. Được biết, ca khúc Rung Động vang lên trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy được thể hiện bởi ca sĩ Dương Edward. Video Dương Edward hát tại hôn lễ Hoa hậu Đỗ Hà nhanh chóng gây chú ý. Netizen để lại nhiều lời khen cho giọng ca ngọt ngào, quá hợp với lễ cưới của nam ca sĩ. 

Video tổng duyệt của Dương Edward gây chú ý

Dương Edward diễn trong hôn lễ

Dương Edward không phải cái tên xa lạ của Vbiz

Dương Edward, tên thật là Nguyễn Tùng Dương, lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2016 và lọt vào Top 5 chung cuộc. Trước đó, giọng ca sinh năm 1992 từng có 6 năm học tập và rèn luyện âm nhạc sáng tạo tại Học viện Âm nhạc Đương đại - Institute of Contemporary Music Performance (Anh). Trong thời gian du học, Dương Edward được đào tạo bài bản về thanh nhạc, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật.

Bắt đầu làm quen với âm nhạc từ năm lớp 6, Dương Edward chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nhóm nhạc và nghệ sĩ quốc tế. Chính nền tảng âm nhạc được bồi đắp qua thời gian đã giúp anh hình thành phong cách ballad nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vẫn hiện đại và tinh tế.

Dương Edward từng là hiện tượng cover

Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và giọng hát trầm ấm, Dương Edward nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Sau Vietnam Idol, anh được biết đến nhiều hơn qua các bản cover như Price Tag, I’m Yours và đặc biệt là loạt bản cover triệu view năm 2017, trong đó nổi bật có Tình Đơn Phương, Mưa Trên Cuộc Tình,... những ca khúc giúp anh khẳng định vị trí trong dòng nhạc ballad.

Những năm gần đây, Dương Edward tiếp tục khẳng định bản sắc âm nhạc riêng qua loạt sản phẩm như Định mệnh của hai ta, Ngược chiều trái tim, cùng EP ghi dấu ấn cá nhân được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh cũng từng tham gia các chương trình The Masked SingerOur Song, qua đó mở rộng hình ảnh của mình đến đông đảo công chúng.

Dương Edward từng tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ

Hiện tại, Dương Edward đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Anh chia sẻ rằng gia đình chính là điểm tựa lớn nhất, giúp anh vững vàng theo đuổi con đường nghệ thuật và tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống đời thường và sân khấu. 

Theo Anh Minh - Tuyết Anh

